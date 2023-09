Al Visioni corte film festival di Gaeta uno speciale su Troisi: ospite d’onore Giorgio Tirabassi

Centoquattro cortometraggi selezionati tra oltre 2500 giunti in selezione, 36 Nazioni rappresentate provenienti dai 5 Continenti, 25 premiere. Sono i numeri della selezione ufficiale della 12^ edizione di Visioni Corte International Short Film Festival, uno dei maggiori eventi italiani dedicati al cortometraggio, che si svolgerà a Gaeta dal 30 settembre al 7 ottobre 2023, organizzato dall’Associazione Culturale “Il Sogno di Ulisse” e con la direzione artistica di Gisella Calabrese.

Il tema di quest’anno, in cui l’ospite d’onore sarà Giorgio Tirabassi, celebre attore e regista italiano che ha raggiunto il successo del grande pubblico con Distretto di polizia, sarà “Il Cinema ci meraviglia” sintetizzato dall’immagine della locandina, disegnata da Mirka Perseghetti, un acquerello che rappresenta un bambino che si stupisce per il mondo che ha davanti. Il Festival, infatti, vuole farsi portavoce di valori positivi e di rinascita sociale che solo la cultura è in grado di veicolare. Uno speciale premio alla carriera, sarà conferito a Gianfranco Pannone, regista di talento del territorio pontino, insignito, nel 2017, del Nastro d’argento Speciale. Tra gli eventi collaterali, una mostra dedicata a Massimo Troisi, in occasione dei 70 anni dalla nascita. Attraverso manifesti, locandine, fotobuste e altro materiale, provenienti dalla collezione privata del giornalista Giuseppe Mallozzi (presidente del Cineclub Fedic “Il Sogno di Ulisse” di Minturno), sarà tracciato un percorso espositivo che attraverserà l’intera carriera cinematografica dell’attore partenopeo, dal folgorante esordio di Ricomincio da tre fino al suo ultimo film Il postino.

Visioni Corte International Short Film Festival: in concorso 104 opere

I 104 cortometraggi che fanno parte della selezione ufficiale rientrano nelle varie sezioni in gara: Animando (animazione), Stop & Doc (documentari), Sguardi dal Mondo (fiction internazionale), Gemme Italiane (fiction italiana) e Kiddos, dedicata prettamente a bambini e adolescenti protagonisti con storie tutte diverse tra loro e spesso difficili, alle quali si sono aggiunte Germogli di Cinema, dedicata alle opere prime, e Bigsize, per cortometraggi di lunghezza di oltre 20 minuti. Oltre 1.600 minuti di programmazione che darà tanto spazio ai generi cinematografici ma anche commedia e un’attenzione particolare a tematiche attuali come i diritti umani, identità sessuale, diritto all’infanzia, rapporti familiari e la guerra. Alle sezioni competitive si affianca quella fuori concorso, Meridiani, che offre un focus sulla produzione cinematografica di una singola Nazione, che quest’anno sarà la Spagna.

Visioni Corte International Short Film Festival, realizzato grazie al contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, dell’Alto patrocinio del Parlamento Europeo, dei patrocini di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, della Provincia di Latina, del Comune di Gaeta, è un Festival Green. Da diversi anni, infatti, adotta un sistema di gestione sostenibile per l’ambiente, in condivisione con il Ministero della Cultura e il Ministero della Transizione Ecologica.