Al via la convention di Ecr a Scilla: Conservatori europei impegnati per sostenere il Sud (video)

Si tiene a Scilla, dal 1 al 3 settembre, l’evento “Se cresce il Sud cresce l’Europa”, nuova tappa di Ecr Party, il partito dei Conservatori e Riformisti europei presieduto da Giorgia Meloni. Il tema centrale della kermesse è “la costruzione di ponti visti in una logica più ampia, di nuove opportunità, quindi ponti sociali, ponti culturali, economici e infrastrutturali”. In particolare si discuterà delle sfide e delle opportunità riguardanti la regolamentazione europea e la collaborazione in materia di commercio, infrastrutture per i trasporti e agricoltura. Promossa dall’eurodeputato calabrese di Fratelli d’Italia, Denis Nesci, l’iniziativa dà seguito agli appuntamenti di Spalato (Croazia), Sofia (Bulgaria), Gerusalemme (Israele) e Ischia.

Presenti diversi ministri: previsto un saluto di Roberta Metsola

Saranno presenti – oltre ai ministri Raffaele Fitto, Francesco Lollobrigida, Nello Musumeci e Marina Elvira Calderone, i sottosegretari Patrizio La Pietra, Andrea Delmastro e Wanda Ferro, la delegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles con il copresidente del gruppo ECR Nicola Procaccini e il capodelegazione di FdI al Parlamento europeo Carlo Fidanza, la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo. Interverranno figure istituzionali e di spicco in FdI come il responsabile organizzazione e deputato Giovanni Donzelli e i rappresentanti di altri partiti europei. Presenti oltre 200 ospiti provenienti da tutta Europa tra manager, politici ed accademici. Durante l’evento sarà proiettato un video di saluti della presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

“Calabria e Sud al centro dell’attenzione di Ecr”

All’Altafiumara Resort & Spa della località calabrese tre giorni in cui si parlerà delle sfide e delle opportunità derivanti dall’Europa e riguardanti, in particolare, la collaborazione sul commercio, le infrastrutture, l’agricoltura e l’innovazione nel settore sanitario. L’evento si svolge nell’ambito del ciclo di incontri “ECR party culture weekend”. “Con questo evento l’ECR Party – precisa una nota del partito -, intende porre l’attenzione sulle inestimabili risorse e capacità del Sud e offrire l’opportunità di discutere delle politiche che partendo dallo sviluppo del Meridione servono a far crescere l’Italia e l’Europa intera”. “Siamo riusciti a organizzare questo importante evento di tre giorni in cui la nostra amata Calabria sarà protagonista – ha affermato Denis Nesci – ma soprattutto offriremo l’opportunità di discutere delle politiche che servono a far crescere il Sud e di far sentire i cittadini Calabresi parte dell’Europa, di coinvolgerli nel dibattito su temi di assoluta centralità per la politica nazionale ed europea, come quello del Mediterraneo”.