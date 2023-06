Dal 23 al 25 giugno a Ischia la convention dell’Ecr con i conservatori di tutta Europa

Sarà una tre giorni ricca di appuntamenti quella organizzata dall’Ecr nella splendida cornice dell’isola flegrea. Il Partito Conservatore europeo ha chiamato a raccolta i conservatori di tutta Europa ad Ischia dal 23 al 25 giugno per discutere insieme i temi più attuali sul tavolo dei decisori europei a nazionali.

Ecr, una tre giorni sui temi dello sviluppo

L’industria del Turismo, solamente in Europa, vale circa 280 miliardi di dollari l’anno, dando lavoro in maniera diretta e con l’indotto generato a centinaia di migliaia di addetti. Per questo l’Ecr vuole portarla al centro dell’agenda politica e programmatica dell’Unione, con una conferenza aperta ad attivisti, simpatizzanti e curiosi in un luogo simbolo, Ischia, una delle mete preferite del nostro Paese, emblema di rinascita e proiezione verso il futuro dopo la terribile ferita dello scorso novembre. Il turismo è un tema chiave dello sviluppo europeo, pertanto la collaborazione è fondamentale tra le varie nazioni soprattutto in termini di interconnessione: infrastrutture e trasporti saranno infatti gli altri punti analizzati nei dibattiti.

Giordano: il turismo è uno dei temi chiave

È il Segretario Generale Antonio Giordano ad illustrare l’iniziativa: «Il turismo è uno dei temi chiave dell’Europa. Le bellezze presenti nelle nostre Nazioni attraggono milioni di turisti da tutto il mondo così come ogni cittadino europeo vuole conoscere ogni angolo del nostro continente, generando un’industria tra le più rilevanti e con un trend in continua crescita, c’è la necessità, però di coordinarsi tra i diversi settori che insistono nel macro tema “Turismo” e tra i vari Stati. Per questo sono fondamentali momenti come questo. La mission del Partito ECR è rafforzare i legami che ci uniscono come conservatori. Ecco dunque il motivo per cui i nostri eventi sono inclusivi, aperti a giovani, famiglie e appassionati. Vogliamo dare ai conservatori d’Europa l’opportunità di incontrare i colleghi provenienti da diversi paesi per parlare di politica, cultura e futuro in un’atmosfera amichevole».

I nomi dei partecipanti alla convention dell’Ecr

Tra gli ospiti che prenderanno parte all’iniziativa: Daniela Santanchè, Ministro del Turismo; Gianluca Caramanna, responsabile nazionale del Dipartimento Turismo; Nicola Procaccini, eurodeputato e co-presidente del gruppo ECR; Carlo Fidanza, eurodeputato e capodelegazione FdI al Parlamento Europeo; Antonio Giordano, membro della Camera dei Deputati e vicepresidente di ECR; Tommaso Foti, membro della Camera dei Deputati; Ladislav Ilci, parlamentare e membro del Croatian Sovereignist Party; Donatella Di Nitto, Capo ufficio Stampa FdI Camera, Ylenja Lucaselli, responsabile FdI del Comitato per il bilancio alla Camera; Michele Schiano, membro della Camera dei Deputati; Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura alla Camera; Fabio Roscani, membro della Camera dei Deputati e Presidente di Gioventù Nazionale; Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presenti anche figure di alto rilievo della società economica e imprenditoriale turistica come Marina Lalli, presidente di Federturismo; Domenico Lombardi, economista; Eddie Wilson, Ceo di Ryanair; Alessandra Priante, direttore di Europe, World Tourism Organization (UNWTO), Pasqualino Monti, CEO di ENAV, Fabio Lazzerini, CEO di ITA Airways, Gregory Alegi, giornalista aeronautico, Barbara Arbitrio, CEO di AMI ITALIA, Barbara Kolm, Vice Presidente della Oesterreichische Nationalbank, Adela Mirza, Presidente di Alternativa Dreapta, Giancarla Rondinelli, reporter RAI 1, Veronica Pamio, Vice Presidente External Relations & Sustainability per Aeroporti di Roma, Tommaso Tanzilli, Consigliere di amministrazione della Società Ferrovie dello Stato.

Il contributo richiesto ai partecipanti è a partire da 250 euro ed include viaggio aereo o treno, hotel e attività culturali e di networking. Le iscrizioni sono aperte e disponibili qui, all’indirizzo events@ecrparty.eu.