Addio a Armando Sommajuolo, storico volto de La7. L’annuncio da Mentana: un giornalista solido, un uomo perbene (video)

L’annuncio arriva via Instagram da Enrico Mentana: si è spento stamattina all’età di 70 anni il giornalista Armando Sommajuolo, volto noto di Tmc, prima, e di La7, poi. «Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo – scrive Mentana – colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico. Per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale. E soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari»…

È morto Armando Sommajuolo, storico volto dell’informazione de La7

Un volto amico, quello di Sommajuolo, che con allure istituzionale e garbo, ha condotto i principali tg della rete, oltre a programmi di approfondimento come, tra i vari titoli, ha fatto parte della redazione di Effetto Reale e ha condotto Tesori di Famiglia e Zona Blu. Un giornalista che, in veste di inviato speciale, ha seguito quasi tutte le maggiori crisi internazionali dal 1995 in poi: in Albania, Somalia, Pakistan, Ruanda, Kosovo, Afghanistan, Ucraina e Libia. Un lavoro condotto sempre con scrupolo e avulso da ricerche sensazionalistiche o accenti facilmente retorici, il suo, che nel 1995 gli ha fatto meritare il Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi, per cui ha ricevuto la menzione speciale della giuria con un reportage sul genocidio in Ruanda. Il bis, poi, nel nel 1999, con il riconoscimento tributato al suo lavoro di inviato in Albania e Kosovo.

Mentana: «Un professionista solido, un amico, e soprattutto un uomo perbene»

Un impegno costante, lungo 3 decenni, durante i quali Sommajuolo si è concesso anche qualche “divagazione” sul tema: come quando ha prestato il suo volto a una campagna pubblicitaria del whisky Glenlivet, ambientata in una redazione giornalistica. O quando ha recitato in un piccolo cammeo nel ruolo del giornalista televisivo ne La piovra 3. Nato a Roma nel 1953, Sommajuolo nel corso di una carriera condotta con impegno, serietà e sobrietà, ha rappresentato un pilastro dell’informazione della ex Tmc, che nel 2001 sarebbe diventata La7. Un giornalista formatosi con un apprendistato cominciato quando era poco più che ventenne nell’emittente romana di Teletevere.

Sommajuolo, l’annuncio in tv dell’addio al Tg La7

E un’esperienza, la sua, maturata nelle redazioni e dietro la scrivania del Tg di La7, dove ha lavorato fino al 2015 quando – era il 24 aprile di quell’anno – ospite del telegiornale condotto da Enrico Mentana, il mezzobusto annunciò il suo ritiro. Un commiato, il suo, in cui Sommajuolo alla conduzione del suo ultimo Tg prima di andare in pensione, si sfogò in diretta e si tolse la soddisfazione di smentire la versione di quei giornali che avevano dubitato del suo rapporto con il direttore Enrico Mentana.

Il video del suo commiato dal Tg La7 con cui Sommajuolo saluta i telespettatori