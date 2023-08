Un anziano di 74 anni si abbassa i pantaloni e si masturba dietro un cespuglio: 10mila euro di multa

Beccato mentre si masturba. Si è abbassato i pantaloni al parco e, mostrando le parti intime, ha iniziato a praticare atti di autoerotismo nascosto da un cespuglio. La vicenda è costata cara a un 74enne di Sondrio, multato dai poliziotti della questura per 10mila euro per atti osceni in luogo pubblico. Il 74enne è stato sorpreso all’interno del Parco Bartesaghi dagli operatori della pattuglia in E-Bike, che dal mese di agosto sono in servizio nelle aree verdi della città e sul sentiero Valtellina. L’uomo, già segnalato all’autorità giudiziaria per precedenti specifici, è stato identificato e sanzionato amministrativamente.

… e a Lecco un giovane si masturba davanti a una donna incinta

Pochi giorni fa un altro fatto di cronaca a sfondo sessuale. Un giovane di circa 20 anni si sarebbe masturbato davanti a una donna incinta al quinto mese di gravidanza all’interno di un parcheggio custodito a Lecco. L’episodio è stato raccontato dalla vittima, una 32enne lecchese, ai carabinieri: «Mi ha inseguita nel parcheggio e ha iniziato a compiere atti osceni rivolti alla mia persona provocandosi autoerotismo», ha detto ai militari, come riporta Fanpage. In seguito, come riportato da Lecco Today, è stato presentato un esposto al questore Ottavio Aragona affinché intervenga per installare telecamere in quel parcheggio e garantisca maggiore presidio nella zona.