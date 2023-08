TikTok “si rivoluziona”: ecco cosa cambia nei contenuti e quali novità ci sono per i minorenni

La popolare piattaforma di condivisione video TikTok ha annunciato importanti cambiamenti alle sue funzionalità di sicurezza, in linea con i requisiti del “digital services act” dell’Unione Europea (UE). Questa iniziativa mira a contrastare i contenuti online dannosi e le pratiche pubblicitarie ingannevoli.

TikTok, misure contro i contenuti illegali

Secondo quanto dichiarato dall’app, i nuovi strumenti saranno implementati nelle prossime settimane e offriranno agli utenti una soluzione più efficiente per segnalare contenuti ritenuti illegali. Con l’introduzione di questa funzionalità, gli utenti potranno scegliere tra una lista di categorie specifiche, tra cui bullismo, discorsi d’odio e reati finanziari. Qualsiasi contenuto segnalato e ritenuto contrario alle linee guida della community di TikTok verrà rimosso globalmente. Allo stesso tempo, i contenuti segnalati che non violano le direttive aziendali verranno valutati attentamente da un team legale dedicato.

Raccomandazioni personalizzate o mirate

Un’altra importante novità è l’introduzione della possibilità per gli utenti di optare per raccomandazioni personalizzate o mirate. Ciò significa che gli utenti potranno decidere se ricevere suggerimenti basati sulle loro attività sulla piattaforma o meno. Inoltre, TikTok ha deciso di adottare misure specifiche per proteggere i suoi utenti più giovani. Gli utenti compresi tra i 13 e i 17 anni non saranno più soggetti a pubblicità personalizzate in base alle loro attività sulla piattaforma.

TikTok e la platea dei minorenni

Per quanto riguarda gli utenti al di sotto dei 16 anni, i loro account saranno impostati come privati di default, aumentando così il controllo sulla privacy e la sicurezza dei minori. Oltre alle modifiche per migliorare la sicurezza e proteggere i giovani utenti, TikTok ha annunciato nuovi investimenti nell’ambito del mercato del Sud-Est asiatico. La società sta attualmente discutendo con le autorità indonesiane e la banca centrale del paese per ottenere una licenza di pagamento. Questo passo consentirà l’introduzione di una funzione di shopping per i suoi 125 milioni di utenti in Indonesia, aprendo nuove opportunità per il business