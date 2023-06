“Lei è una bimba di Conte?”. Giuseppi fa il “provolone” con la tiktoker. Il web lo seppellisce (video)

Patetico video di Giuseppe Conte che fa il filo a una tiktoker. «Ma lei è una bimba di Conte?», «Ovvio da sempre». Lo scambio, virale sui social, è fra l’ex presidente del Consiglio e la giovane tiktoker Chaima Acherbal, 19ennedi origini marocchine residente a Piacenza. «Con mia grande sorpresa pensavo fossero in là con gli anni, non riesco a seguirvi sempre ma fate delle cose divertenti, simpatiche. Vi ringrazio», aggiunge il leader del Movimento 5 stelle rivolgendo un saluto alle sue fans, “le bimbe di Conte”. Il dialogo poi si è fatto ancora più surreale. “Vabbè…. non ho parole”, scrivono gli utenti o su Twitter. E altri: “Che disagio”.

In attesa di incontrare la Schlein Conte fa il ‘piacione’ con la tiktoker

Si vedranno verso le 18 a Campobasso con la segretaria del Pd Schlein. Un incontro tra le rispettive tappe della campagna elettorale. Nel capoluogo molisano è sindaco il candidato ‘giallorosso’ per la guida della regione, Roberto Gravina. Si tratta di un’alleanza tiepida tra M5S e Pd a sostegno del candidato unitario. C’è ben poco da ridere di una situazione politica ambigua su un’alleanza mai nata veramente e che lo costringe al suo ruolo bifronte di “Giuseppi”. Così si consola facendo il “ganzo” con la giovane tiktker. Sembra ringalluzzito dopo le giornatacce trascorse dopo i deliri di Grillo sulle “brigate col passamontagna”.

Il web lo deride

Meglio fare un po’ di “corte” a chi ancora gli dà un po’ di “guazza”. Tutto da ridere il dialogo che ne consegue. “Con mia grande sorpresa, io pensavo che (le bimbe di Conte, ndr) fossero in là con gli anni. Invece vedo che lei è giovanissima“, ha commentato l’ex premier. E ancora: “Alziamo l’età media… Penso che siete divertentissime, non riesco a seguire sempre ma avete molta ironia. Andate a vedere cose molto divertenti, molto simpatiche. Mi prendete anche in giro… in modo affettuosissimo”. La tiktoker lo ha subito rassicurato: “No, no… col cuore”. E in effetti le pagine social delle “bimbe” sono piene zeppe di sticchevoli sviolinate. Una roba che imbarazzerebbe anche i grillini militanti. Infatti il web lo deride: “L’avesse fatto la buon anima..apriti cielo”, scrive uno di loro. “Il provola“. “Come siamo caduti in basso”. “Adesso è diventato anche un comico…”.