Paura al concerto di Travis Scott al Circo Massimo: prima lo spray al peperoncino, poi il “terremoto” (video)

“Probabilmente la maggior parte delle persone non se ne sarà neanche accorta, ma dopo soli 10 minuti dall’inizio del concerto di Travis Scott al Circo Massimo, un gruppo di decerebrati ha deciso di spargere tra la folla sorry al peperoncino facendo scappare la maggior parte di noi in quella zona, compreso me”. Lo scrive sui social uno dei 60mila presenti ieri al concerto del cantante americano.

Nel punto in cui ciò è avvenuto, la folla si è dispersa tra urla e spintoni. Il video dei minuti di panico ha fatto il giro dei social: nei commenti, molti utenti hanno raccontato di aver avvertito irritazioni agli occhi e lacrimazione. Altri riferiscono di esser scappati via scavalcando le transenne; chi era già in prossimità delle ringhiere, invece, ha lamentato l’improvviso arrivo di un gran numero di persone che ha provocato spintonamenti e difficoltà di movimento.

Poteva scapparci il morto al concerto di Travis Scott

“La colpa – prosegue il post dell’utente che ha denunciato i fatti – è di chi ha commesso questo gesto facendo star male centinaia di persone, mettendo a rischio la nostra vita con la calca di persone che provava a scappare e con lo spray, ma la colpa dire che è anche dei controlli inesistenti ad un concerto di così grande portata. Ła security si preoccupava di solo di togliere i tappi delle bottiglie. Se a qualche povero ragazzo presente fosse andata peggio?”.

Ma il concerto non ha avuto solo questa conseguenza: molti utenti, tra cui alcuni personaggi famosi, hanno segnalato su Twitter di aver sentito il terremoto a Roma. Caterina Balivo ha scritto: “Qualcuno ha sentito il terremoto a Roma? O l’ho sognato?”. E Chiara Francini: “Ma è il terremoto o Travis Scott? Se è lui veramente faccio una follia”.

Sul social network sono stati tanti ad associare il presunto terremoto a Roma al concerto di Travis Scott. In un tweet si legge: “Scusate ma qualcuno di Roma ha sentito il terremoto? Oppure sto impazzendo? Oppure ancora è Trevis Scott che si sente pure 10 km lontano dal Circo Massimo?”.

L’INGV non ha però registrato alcun sisma nella Capitale. Come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nella fascia oraria 20-1 sono stati rilevati terremoti nelle province di Salerno, Caltanissetta, Udine, Parma e Modena. Proprio il terremoto in provincia di Modena (epicentro a Frassineto) è stato quello con la magnitudo più alta, 3.1. Nulla, però, che possa aver giustificato quanto avvertito e segnalato dai cittadini a Roma.