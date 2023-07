Ultimo incanta Roma e sorprende i 65mila spettatori dell’Olimpico con l’incursione di Venditti (video)

È andata in scena ieri la prima delle tre notti completamente tutta esaurita allo Stadio Olimpico di Roma per il tour Ultimo stadi 2023 – la favola continua…’, la tournée prodotta da Vivo Concerti che ha già superato il traguardo dei 300.000 biglietti venduti. 65.000 spettatori hanno ‘brillato’ ieri nel cielo di Ultimo. Il primo di tre concerti – replica stasera e poi ancora lunedì – per i quali gli organizzatori hanno dichiarato altrettanti sold out: 195 mila i biglietti venduti.

La favola di Ultimo assume dimensioni sempre più eclatanti, prima di toccare Milano per gli appuntamenti allo Stadio San Siro del 17 e 18 luglio.

Il cantautore dei record – 59 Dischi di Platino e 20 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e oltre 1 miliardo di stream collezionati su Spotify – ha riservato al pubblico della sua città oltre due ore di musica ed emozioni senza sosta, con ospite a sorpresa Antonello Venditti per una magica ‘Notte prima degli esami’ al pianoforte.

Al centro dello show le canzoni, che attingono dall’intero repertorio di Ultimo e pensate in setlist per ricreare diversi momenti, come tanti piccoli show in uno, ciascuno con la propria intensità. Il set acustico con la band, dove la voce nuda di Ultimo accende il palco, un medley chitarra e voce e un momento al piano dove, sulle note di Alba, il cantautore romano ha regalato una performance sospeso in aria avvolto dai colori vividi della galassia a riempire lo schermo.

Il palco è imponente, con oltre 600 mq di ledwall a dominare le retrovie, esaltando i contenuti visual sviluppati da Galattico e le riprese live per l’Olimpico che giocano a miscelare e sovrapporre le immagini di Ultimo a quelle della band e del pubblico, in un coinvolgente connubio tra palco e spettatori. La passerella a croce si allunga sulla platea e l’artista la percorre in lungo e in largo fino a raggiungere il cuore del parterre.

Ultimo all’Olimpico per tre date e poi a Milano: l’anno prossimo al Maradona

La spettacolarità dello show è garantita anche da un massiccio impianto luci, con una scia di oltre 500 corpi illuminanti a rendere la scenografia ancora più impattante. Una band d’eccezione accompagna Ultimo on stage in questa grande avventura live: Joel Ainoo alle tastiere, Manuel Boni alla chitarra, Jacopo Carlini al pianoforte, Mylious Johnson alla batteria, Raffaele ”Rufio” Littorio alla chitarra, Silvia Ottanà al basso, Andrea Innesto al sax, Pierluigi Potalivo alla chitarra e ai cori, Chiara Di Benedetto al violoncello, Anais Drago al violino, Davide Albrici al trombone, Alessandro Bottacchiari alla tromba, Virginia Mai ed Evelyn Mormile ai cori -con la direzione musicale di Federico Nardelli. Nel pieno di un tour che lo porterà, a soli 27 anni, a toccare quota 23 stadi in soli quattro anni, Ultimo guarda ancora più lontano e annuncia ‘Ultimo stadi 2024 – la favola continua…’ con l’appuntamento allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, in programma l’8 giugno 2024, infrangendo un nuovo record (nella prima mezz’ora dalla messa in vendita ha già polverizzato oltre 10mila biglietti) e posizionandosi primo anche tra tutti tra gli eventi del prossimo anno.