Parte da Ostia la campagna sotto l’ombrellone di FdI. “Ecco i risultati del governo” (video)

Al via la campagna estiva di Fratelli d’Italia, ‘Italia vincente’: prima tappa a Ostia, in spiaggia. I capigruppo di Camera e Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan, con il responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, si presentano alla stampa davanti uno stabilimento balneare (tutti in manica di camicia, tranne i presidenti dei deputati e senatori) con un maxistriscione con la scritta ‘Con il governo Meloni l’Italia torna vincente e il volto sorridente di Giorgia Meloni in primo piano vicino al simbolo di Fdi.

Donzelli lancia tra le altre iniziative sotto l’ombrellone il ‘cruciverba tricolore’ per ”consentire agli italiani anche un po’ di svago”. Nel mirino c’è soprattutto il Pd. Donzelli mette subito alla prova i bagnanti: ”ecco facciamo il primo cruciverbone, vediamo se qualcuno indovina, il primo ‘orizzontale’ è ‘la passione del Pd per i ceti deboli’, inizia con la s e finisce con la a, sono sei lettere…”. ”La soluzione è ‘sopita”’, dice qualcuno. ”Bravo, è sopita”, dice Donzelli, che continua: ”Il partito della Ztl, due lettere, inizia per P…”.

Ostia è la prima delle 500 tappe della campagna di FdI

Poi indica il programma, partendo appunto da Ostia: ”Ecco la campagna estiva, che toccherà spiagge, laghi, montagne. Probabilmente arriveremo a 500 tappe, tutto il partito sarà impegnato a raccontare agli italiani sia in forma fisica con queste iniziative che sui social i primi risultati del governo Meloni. Partirà infatti al tempo stesso una campagna web con le slide. Faremo tutto in modo un po’ leggero, perché oltre alle notizie ci saranno anche i nostri cruciverba dell’estate che saranno l’occasione per gli italiani di giocare e scherzare sulla spiaggia”, dice Donzelli che lascio la parola ai capigruppo per “descrivere i primi successi del primo governo Meloni”.

”Questa è l’occasione per mettere in fila e presentare, uno dopo l’altro i numerosi provvedimenti del governo che hanno prodotto risultati, risultati in termini di discesa di inflazione, aumento dell’occupazione e degli assegni per le famiglie e tanto altro”, dice Malan. ”Siamo partiti con l’ergastolo ostativo ai mafiosi e chiudiamo con il dl di ieri che prevede una stretta sulle intercettazioni sempre per perseguire gli stessi reati, la destra dell’ordine c’è”, assicura Foti.