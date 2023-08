FdI inizia il tour estivo per illustrare i successi del governo Meloni: “L’Italia torna a crescere”

FdI incontra i cittadini sulle spiagge per illustrare i successi del governo Meloni. L’inizio è previsto martedì 8 agosto alle 10.30 ad Ostia in Piazza dei Canotti, con la la presentazione della campagna nazionale del partito. Il tema sarà “Con il governo Meloni l’Italia torna a crescere”, e servirà ad illustrare il lavoro fatto in poco meno di un anno di governo. La campagna si svolgerà lungo tutto il mese di agosto e vedrà impegnati esponenti nazionali e locali di FdI di tutta Italia nelle principali città e località turistiche. All’iniziativa di Ostia parteciperanno il responsabile nazionale del Dipartimento Organizzazione, Giovanni Donzelli, i capigruppo al Senato e alla Camera, Lucio Malan e Tommaso Foti e il responsabile della comunicazione, Andrea Moi.

L’iniziativa di FdI e la volontà di premiare la partecipazione

L’appuntamento di Ostia conferma la capacità di Fratelli d’Italia di valorizzare la partecipazione popolare e di tenere aperto costantemente il dialogo con l’elettorato. Le iniziative messe in cantiere si terranno su tutto il territorio nazionale impegnando le donne e gli uomini del governo e i massimi rappresentanti del partito. Lo scorso anno di questi tempi non era ancora iniziata la campagna elettorale( si stavano definendo le candidature) che avrebbe sancito il trionfo di Giorgia Meloni e del centrodestra. Non sono ancora trascorsi dieci mesi dall’insediamento dell’esecutivo ma, ovviamente senza nessuna pretesa trionfalistica, FdI può legittimamente vantare un bilancio nettamente positivo.

I successi del governo Meloni

Dall’ultima decade del mese di ottobre ad oggi il Pil italiano(tranne l’ultima flessione legata all’aumento dei tassi della BCE) ha fatto registrare un balzo in avanti superiore alle attese, secondo solo alla Spagna in Europa. L’inflazione, che castiga tutto il mondo, scende, l’indice MIB ha raggiunto i record del 2009, l’occupazione conosce solo il segno più. Ma anche in politica estera( come confermato da esponenti non certo sospettabili di essere di destra come Marco Minniti) i risultati sono entusiasmanti. Il tour estivo sarà anche l’occasione per accogliere proposte e suggerimenti dalla gente, mantenendo viva quella parte essenziale di dialogo che è fondamentale per ogni partito che si rispetti.