Ostia, ladro cubano tenta di forzare una finestra, i condomini lo prendono a bastonate

Ostia teatro di una tentativo di furto con un ladro ragazzino salvato per miracolo dal linciaggio. Calci, pugni e bastonate per il malcapitato, oltre alle minacce. A riceverle dopo essere stato scaraventato in terra e accerchiato un giovane ladro, dopo essere stato sorpreso a forzare la finestra di un appartamento a Ostia. A fermarlo dopo essere saltato nel cortile della palazzina i condomini. Che lo hanno picchiato. Urla, grida, minacce che hanno allarmato i tanti residenti della zona, con decine di richieste d’intervento al 112. A trarlo in salvo i carabinieri, intervenuti sul posto dopo la richiesta di un collega libero dal servizio. A rischiare grosso un 16enne cubano, un ladro acrobata, identificato in caserma dai militari dell’Arma.

I fatti

Sono passate da poco le 21:00 dello scorso giovedì 24 agosto quando un condomino del complesso di palazzine di via dei Bragozzi nota una figura sospetta armeggiare su una porta finestra dopo essere salito su un balcone al primo piano dello stabile. Il ladro acrobata si accorge di essere stato scoperto e senza pensarci un attimo scappa, saltando all’interno del cortile condominiale del litorale romano. Attorno a lui i condomini, spunta un bastone. Il giovane malvivente è inerme. Viene colpito: calci, pugni e bastonate che allarmano i residenti. A sentire le urla anche un carabiniere libero dal servizio, residente nello stesso complesso residenziale che ha quindi richiesto l’intervento dei colleghi della sezione radiomobile della compagnia di Ostia.

I carabinieri salvano il ladro di Ostia

L’intervento tempestivo dei militari dell’Arma ha evitato che accadesse il peggio per il malcapitato ladro. Il ragazzo è stato sottratto alla furia vendicativa dei condomini e identificato. Denunciato alla Procura presso il tribunale dei minorenni è stato rilasciato e consegnato ai genitori. Una reazione esasperata dettata probabilmente anche dalla lunga escalation di fatti criminali, negli ultimi giorni, sul litorale di Ostia.