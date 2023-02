Agguato a Ostia nel “feudo” del clan Spada: pregiudicato ucciso con 5 colpi pistola

A Ostia torna l’incubo della guerra tra clan: Fabrizio Vallo, 47 anni, precedenti per rapina, è stato trovato cadavere, ieri sera poco prima di mezzanotte: l’agguato è avvenuto nell’androne del palazzo in cui abitava in via del Sommergibile al civico 29.

Chi è Fabrizio Vallo, la vittima dell’agguato a Ostia

L’uomo, con precedenti di droga, è stato ucciso con 5 colpi di pistola al volto e all’addome. Il sicario si è subito dileguato e, all’arrivo dei carabinieri della compagnia di Ostia chiamati dai residenti, non c’erano sue tracce se non il corpo senza vita dell’uomo. I militari hanno iniziato a raccogliere le testimonianze, ad indagare sui precedenti dell’uomo e ai possibili legami con le organizzazioni criminali della zona.

Nel quartiere feudo dei clan Spada e Fasciani

Una vera e propria esecuzione in un quartiere noto alle cronache per essere il feudo dei clan Spada e Fasciani che si contendono il controllo del mercato della droga. Il movente del delitto potrebbe essere un regolamento dei conti nell’ambito del traffico di stupefacenti. Fabrizio Vallo ha precedenti, è un ex sorvegliato speciale e ha trascorso diversi periodi in carcere per rapine ai danni dei commercianti della zona.

Dodici anni fa, a pochi metri dal luogo del delitto, tra via del Sommergibile e via Forni, erano stati uccisi a colpi di pistola i boss di quartiere Francesco Antonini, detto «Sorcanera», e Giovanni Galleoni, noto come «Bafficchio», entrambi esponenti di rilievo della criminalità lidense.