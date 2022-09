Appello-bis contro il clan Spada di Ostia, il pg chiede 3 ergastoli per l’omicidio di due rivali

Al processo d’appello bis nei confronti del clan Spada di Ostia per il duplice omicidio di due esponenti di un clan rivale, Giovanni Galleoni detto ‘Baficchio’ e Francesco Antonini detto ‘Sorcanera’, avvenuto il 22 novembre del 2011 nel centro della cittadina marina, il Pg di Roma, Francesco Mollace ha chiesto alla Corte di condannare all’ergastolo Carmine Spada, Roberto Spada e Ottavio Spada dopo che la Cassazione ha riconosciuto definitivamente, lo scorso gennaio, disponendo però un nuovo processo d’appello, l’esistenza di un’associazione a delinquere di stampo mafioso per il clan.

All’udienza di oggi – la sentenza del nuovo processo di Appello è attesa a ottobre – il pg Mollace ha chiesto di confermare gli ergastoli inflitti in primo grado a Carmine Spada e Roberto Spada, mandanti del duplice omicidio, e a Ottavio Spada, mandante ed esecutore del delitto.

Roberto Spada è stato già condannato in via definitiva a sei anni per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi.