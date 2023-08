“Oppenheimer”, esordio col botto in Italia del film di Nolan: oltre 2 mln di euro nel primo giorno nelle sale

Un biopic sul “padre della bomba atomica”, girato in buona parte in bianco e nero, lungo tre ore. Messa così, il debutto in sala di ‘Oppenheimer’ è ancora più incredibile: disponibile in 773 sale, il nuovo film di Christopher Nolan ha incassato 2.028.801 euro (di cui 47.467 euro nelle sale Imax). Non sorpassa ‘Barbie’, che ha fatto registrare un esordio da 2.140.283 euro, ma è un risultato straordinario che conferma quanto il film fosse atteso dal pubblico italiano, che per vederlo ha dovuto attendere un mese rispetto ai principali mercati mondiali, mancando tra l’altro l’appuntamento con il fenomeno “Barbienheimer”.

Oppenheimer è già entrato nella storia del box office globale

Oppenheimer è già entrato nella storia del box office globale, dato che in queste ore è entrato nella top5 all-time dei migliori risultati del circuito rated-r, con possibilità di scalarla fino alla seconda posizione, ma l’incredibile esordio al botteghino italiano segna record assoluti. Come riportato da Cineguru, l‘esordio di “Oppenheimer” al box office italiano è stato da record sia per Nolan che per il nostro mercato: con un primo giorno di mercoledì 23 agosto da oltre 2 milioni di euro (2,08 milioni, dei quali 47mila euro sono arrivati dalle sale IMAX), il film ha segnato il miglior debutto in assoluto per un film di Nolan in Italia. Superando il precedente record de Il cavaliere oscuro – Il ritorno (1,2 milioni di euro).

Doppio record per un film di Nolan “Oppenheimer

Negli Stati Uniti e in moltissime altre nazioni, ‘Oppenheimer’ e ‘Barbie’ sono usciti nello stesso giorno, il 21 luglio, generando un’attenzione intorno all’esperienza del cinema in sala che non si vedeva da anni. Ne hanno giovato entrambi: se ‘Barbie’ ha abbondantemente superato il miliardo di dollari globale (1 miliardo e 290 milioni circa, di cui quasi 30 in Italia); ‘Oppenheimer’ procede spedito verso gli 800 milioni: con un budget attestato intorno ai 100. Ci si chiede, a questo punto, nonostante l’ottimo esordio di mercoledì, cosa sarebbe successo se ‘Oppenheimer’ fosse uscito anche in Italia in contemporanea con ‘Barbie’, rafforzando quella che passerà alla storia del box office nazionale come la migliore estate degli ultimi decenni. Va da sé che ‘Oppenheimer’ non ha rivali. Perfino ‘Barbie’ è costretta a cedere il passo, posizionandosi in terza posizione con 156.000 euro. La seconda piazza del podio è occupata da un’altra new entry, ‘La casa dei fantasmi’, che però non supera nemmeno i 200mila euro (190.072).

Oppeheimer in Italia ha fatto quasi meglio di Barbie, il film col quale è stato associato da sempre, che invece nel nostro paese era partito con 2,1 milioni di euro. Entrambi hanno fatto meglio di Super Mario Bros, il cui esordio da 1,2 milioni di euro in Italia ha contribuito portare il film Universal, Nintendo e Illumination al record di miglior incasso del 2023 nel mondo (almeno finora). Allargando poi questa analisi a tutto il cinema post-covid – analizza il sito Everyeye.it- Oppenheimer entra nel club elitario dei 2 milioni, insieme a Spider-Man: No Way Home (2.9 milioni di euro), Barbie e Doctor Strange nel multiverso della follia (2,05 milioni): questi sono gli unici quattro film ad aver esordito con 2 milioni o più al primo giorno di programmazione.

L’accoglienza della critica