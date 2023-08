Nubifragio a Milano: volano i tetti, alberi caduti e disagi per i treni. Allerta in tutta Italia

Pioggia torrenziale e raffiche di vento a Milano nel pomeriggio, intorno alle 16. Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel fronteggiare il maltempo che si è abbattuto sul capoluogo e in gran parte della provincia. Particolarmente colpita la zona sud-ovest nei Comuni di Trezzano, Corsico e Buccinasco. Gli interventi – fanno sapere i vigili del fuoco – riguardano alberi pericolanti, alcuni dei quali caduti. Le squadre di soccorso sono al lavoro e la centrale operativa di via Messina sta smaltendo almeno una sessantina di chiamate di richieste di intervento.

Tetti e alberi caduti

A Milano, in particolare, le squadre di soccorso sono intervenute in via Arsia 7, in zona Stazione Centrale, per un tetto pericolante. Sulla A50, tangenziale Ovest, si registrano 4 chilometri di coda tra Cusago/Mi-Bisceglie e l’Interconnessione con l’A7 in direzione A1-Bologna, a causa di una pianta caduta in carreggiata. Inoltre, un tratto della Tangenziale Ovest è temporaneamente chiuso a causa della caduta di un albero sulla strada, all’altezza di Assago. E’ bloccata a causa dei danni dovuti al maltempo la linea ferroviaria fra Milano e Tortona fra Locate e Certosa nel Pavese, dove, sempre a causa del maltempo, è bloccata anche la linea ferroviaria Milano-Alessandria fra Mortara e Parona Lomellina, con conseguenti ritardi anche di novanta minuti e cancellazioni. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi.

L’Italia si prepara a un’ondata di autunno

I temporali di Milano sono un antipasto dei mutamenti climatici attesi nelle prossime ore in tutta Italia. Il centrosud è ancora preda del grande caldo che dovrebbe durare fino a domani sera. Da lunedi ci saranno variazioni cosi brusche che porteranno a un crollo delle temperature di dodici-quindici gradi. Una vera e propria ondata autunnale che arriverà dopo due settimane di caldo e che dovrebbe concludersi entro pochi giorni, lasciando di nuovo il posto a temperature estive. Roba da Tropici.