Maltempo al Nord, tromba d’aria alle porte di Milano. A Verona e Novara due feriti gravi per un fulmine (video)

Il Nord è ancora nella morsa del maltempo. Il varesotto è tra le zone più colpite dall’ondata di piogge violentissime e fulmini che ha causato feriti e gravi danni alle case e alle coltivazioni.

Maltempo al Nord, a Verona è grave un uomo colpito da un fulmine

A Verona un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava nella centralissima Piazza Porta Nuova. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 13, mentre sulla città scaligera era in corso una tempesta, con pioggia e vento forte. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia stradale.

Novara, in ospedale una donna colpita da un albero

In provincia di Novara una donna è stata ferita gravemente da un albero caduto vicino a un agriturismo. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, la donna colpita da un albero a Castelletto Ticino ha riportato gravi conseguenze. Tanto che i sanitari accorsi sul posto hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso per il traporto al Cto di Torino. Il maltempo che si è abbattuto sulla zona del lago Maggiore ha inoltre creato difficoltà per il decollo del velivolo.

Violenta tromba d’aria alle porte di Milano

A Daverio, in provincia di Varese, il tetto di un abitazione è andato in fiamme per la caduta di un fulmine. Una violenta tromba d'aria a Gorgonzola, alle porte di Milano, ha scoperchiato tetti e divelto piante.

Allagamenti e tetti scoperchiati

Tutta la Lombardia e il Piemonte sono vittime in queste ore di una forte perturbazione, come previsto dall’allerta meteo arancione emessa giovedì dalla Protezione civile. Non si contano gli interventi del 115 per le continue chiamate per allagamenti e piante cadute.

Molto colpita dal maltempo anche la bassa Padana, al confine con l’Emilia Romagna, e l’hinterland del capoluogo. Una tromba d’aria si è abbattuta su San Benedetto Po e Quingentole, sradicando alberi e scoperchiando alcune abitazioni. A Ostiglia una violenta grandinata con chicchi molto grossi ha causato danni alle auto in sosta. Particolarmente colpiti i campi con coltivazioni e frutteti.