Maltempo, le drammatiche immagini di una donna e una bambina bloccate nell’acqua

La situazione più difficile, in queste ore di emergenza maltempo, è nel Cesenate. Sono quattro al momento i dispersi nell’alluvione tra Forlì e Cesena. Una delle persone disperse è la moglie dell’uomo ritrovato morto in provincia di Cesena, gli altri dispersi sono persone che avevano fatto richiesta di aiuto. “Prestate la massima attenzione”, sottolinea, in un post su Fb, Enzo Lattuca, sindaco di Cesena aggiornando sulla situazione maltempo e avvisando che è probabile una nuova esondazione del fiume Savio. L’avviso alla cittadinanza è dunque di allontanarsi dagli argini e abbandonare i piani terra e gli scantinati.

Le immagini di una donna e di una bimba bloccate nell’acqua

Un video, con immagini drammatiche, mostra una donna che grida con in braccio una bambina. Alcuni residenti si gettano nella strada allagata e a nuoto le raggiungono traendole in salvo. Le immagini arrivano da Cesena, dove il Savio è esondato, e sono di Local Team. La donna chiedeva aiuto, con in braccio la bambina, perché non riusciva ad uscire di casa. Alcuni residenti e vicini si sono accorti di quello che stava accadendo e si sono diretti verso l’abitazione a nuoto.

La Protezione civile: l’emergenza non è finita

“Essere molto prudenti, l’emergenza non è assolutamente finita”, ha detto, questa mattina, a SkyTg24, il vice capo Dipartimento della Protezione civile Titti Postiglione mettendo in guardia la cittadinanza e invitandola ad ascoltare “le raccomandazioni e a rispettare le ordinanze sindacali”. “Siamo ancora oggi nella fase acuta dell’emergenza”, sottolinea. “Abbiamo vissuto una notte più complicata delle precedenti perché la situazione si è aggravata visto che tantissimi corsi d’acqua, principali e secondari, hanno superato le soglie di allarme e hanno iniziato a tracimare ed esondare”, ha proseguito. “In molti casi, la maggior parte, erano state compiute evacuazioni preventive – sottolinea – in alcuni casi non è stato semplicissimo evacuare le persone che in certe situazioni non volevano spostarsi”.

Drammatica la situazione in Emilia Romagna

È drammatica la situazione maltempo in Emilia-Romagna, fa sapere la Regione sottolineando che purtroppo, al momento sono due le vittime accertate, un uomo a Forlì e uno di Cesena, di cui risulta dispersa la moglie. Altre tre i dispersi, tutti nella provincia di Forlì-Cesena. Quattordici i fiumi esondati in più punti, 23 comuni coinvolti.

“L’emergenza è tuttora nel pieno e la priorità è mettere in sicurezza tutta la popolazione coinvolta: è necessario seguire le indicazioni di autorità e sindaci, attivi già da ieri per evacuare le persone in pericolo. In crescita la stima degli evacuati, le operazioni sono in corso. Solo nelle prossime ore si potrà avere un quadro completo di danni e conseguenze. E del numero di persone evacuate”, spiega la Regione.

Il Centro operativo regionale è costantemente operativo nella sede della Protezione civile a Bologna, in contatto costante con il Dipartimento nazionale e il coordinamento con tutti i Corpi dello Stato. Presenti il presidente Stefano Bonaccini, la vicepresidente Irene Priolo, con delega alla Protezione civile. Anche qui, costante il contatto con il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio.