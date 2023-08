Matteo Politi ha truffato mezzo mondo con la sua falsa laurea e specializzazione. Se nel 2010 aveva ingannato i dirigenti di 6 strutture sanitarie in quattro regioni italiane ed era stato denunciato per esercizio abusivo della professione, la sua “carriera” si era poi spostata all’estero. In Romania, per la precisione, sotto il falso nome di Matthew Mode.Durante un intervento in una clinica di Bucarest l’equipe si è però accorta che il “dottore” non sapeva nemmeno indossare i guanti. Scoperto l’inganno, Politi: tre anni e dieci mesi di reclusione per truffa, condanna diventata definitiva a marzo 2019, ma è riuscito a darsi alla macchia e glidove si diceva fosse scappato per rifarsi una vita. Su Instagram però continuava a presentarsi come specialista in medicina estetica. Oggi l’arresto a Marghera e la fine di questa incredibile vicenda.