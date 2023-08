L’estate in piazza di FdI: «Spiegheremo alla gente i risultati e l’azione del governo Meloni»

Un impegno che si protrae anche nelle settimane di vacanza. L’estate in piazza di FdI prende forma in Veneto. «Sarà un mese intenso e ricco di appuntamenti. Toccheremo tante località turistiche, dal mare alla montagna. E potremo così raccontare senza filtri a tutti i cittadini quello che abbiamo fatto e quello che vogliamo fare al governo». Lo annuncia il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, coordinatore regionale in Veneto. Spiega che sarà, appunto, un’estate “in piazza” di FdI, tra gazebo e volantinaggi. Prendono, infatti, il via le iniziative che porteranno nelle principali città e località turistiche venete i rappresentanti locali, regionali e nazionali del partito. L’obiettivo è confrontarsi direttamente con i cittadini e illustrare il lavoro fatto in poco meno di un anno di governo.

Estate in piazza di FdI, da Belluno al Lago di Garda

In occasione dei vari appuntamenti, saranno distribuiti pieghevoli e volantini con i primi risultati e le riforme più significative fin qui approvate dal governo Meloni. Già in calendario i primi appuntamenti a Belluno – sia in città, con la presenza del senatore De Carlo per dare il via a questo tour delle realtà venete, sia in tante altre località della provincia – e a Jesolo, all’arenile di piazza Marconi dalle 10.00. Poi i gazebo saranno allestiti anche nell’area del Lago di Garda. In questi giorni altri appuntamenti saranno calendarizzati dai diversi coordinamenti provinciali.