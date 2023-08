Sul “Fatto” l’ennesima vignetta volgare contro Meloni: lo stile di Travaglio & co non si smentisce mai

Nuova vignetta volgare del Fatto quotidiano ai danni di Giorgia Meloni. L’ultimo esempio di satira illuminata arriva per altro nel giorno in cui lo stesso quotidiano dà notizia della querela sporta dalla sorella del premier, Arianna, nei confronti del disegnatore Natangelo, per la ormai arcinota caricatura sulla questione della sostituzione etnica.

Sul “Fatto quotidiano” l’ennesima vignetta volgare contro Meloni

Nel disegno di oggi, firmato da Mannelli, si vedono un paio di glutei in perizoma composti come fossero la foto di copertina di una rivista femminile, dal titolo immaginario “Giorgia Bella. Settimanale della nuova egemonia”. Di lato si legge: “La proprietà ti vuole bene e pensa a te anche in ferie”. Più sotto, in caratteri maiuscoli e bold, campeggia la scritta “Kiss me”, con una sorta di freccia che rinvia ai glutei e seguita dalla dicitura: “Il corso rapido della proprietà per non farti affogare nella pallosa e demodé lotta di classe”.

Lo “stile” di Travaglio & co non si smentisce mai

Non è chiarissimo se a scatenare l’ennesimo dileggio a cavallo tra sessismo e bodyshaming sia stato l’avvio della sospensione al reddito di cittadinanza, motivo di grande strepitio da parte dell’opposizione, M5s in testa, o il rinvio del salario minimo, stabilito proprio ieri dalla Camera. Ciò che è certo, invece, è che il Fatto non perde mai occasione per confermare il proprio “stile”.