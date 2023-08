L’economista Daniel Gros (uno dei più influenti d’Europa) gela i gufi: “La politica della Meloni porterà frutti importanti”

«Finora è stato un governo pragmatico e prudente. Serve continuare così, perché la fiducia dei mercati finanziari è fondamentale»: lo dice Daniel Gros, storico direttore del Centre for european policy studies (Ceps). Il consigliere del parlamento europeo è uno tra i più influenti economisti a livello internazionale.

In un colpo solo promuove a pieni voti il governo guidato da Giorgia Meloni e fulmina i gufi nostrani. Nell’intervista rilasciata alla Stampa, Gros sottolinea che «sotto il profilo della politica fiscale non si è comportato male. Mi piace un’espressione spesso sentita nelle ultime settimane». Quale? «I soldi sono pochi. Se Meloni continua su questa linea, alla lunga potrebbero esserci frutti importanti. Il pragmatismo è utile».

“Il pragmatismo della Meloni è utile”

Sul rischio di sostenibilità del debito italiano, Gros è chiaro: «Con un ammontare del genere, il rischio c’è sempre. Punto. Quanto è remoto? Per il momento lo è. Contano la fiducia e la credibilità. Ovvero quello che farà questo governo e quello che vareranno i successivi». E sugli extraprofitti bancari, «non è stato utile parlarne così – dice l’economista tedesco – Adesso i mercati finanziari guarderanno con monitoraggio maggiore. Vale a dire, quale sarà il testo finale. Se sarà digeribile dalle banche oppure no, il danno sarà ovviamente minore. C’è una situazione di cauta attesa». Si parlava di frenata globale. Cosa rischia l’Italia? «Una perdita di velocità di espansione economica, che potrebbe arrivare a essere una contrazione – spiega Gros – Il contraccolpo più significativo potrebbe arrivare dal segmento delle esportazioni. Che però non hanno una grande importanza per il gettito. Quindi, in teoria, non sarebbe così pericoloso per la politica fiscale del Paese. Questa è la buona notizia». Quella meno positiva è invece che «se la situazione diventa più complicata a livello macroeconomico per il Paese, allora ci sarà un aumento del premio sul rischio” e quindi un aumento dei tassi d’interesse sui titoli di Stato italiani. “Anche in questo caso prudenza di bilancio e solidità dei conti pubblici aiutano», conclude.

Osnato (FdI): Gros smentisce le cassandre della sinistra italiana

“Ormai le cassandre dell’opposizione vengono smentite non soltanto nella normale dialettica politica, ma anche da autorevoli economisti stranieri che riportano il ‘sentiment’ dei mercati internazionali”, commenta Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Finanze. “La realtà è che gli osservatori stranieri hanno piena fiducia in Giorgia Meloni, nell’esecutivo da lei guidato e nella politica fiscale di questi dieci mesi – prosegue -. Le opposizioni giocano a dare addosso all’Italia, gridando ‘al lupo’ o accusandoci di non mantenere le promesse elettorali. Al contrario, ci siamo sempre affidati al senso di responsabilità dei cittadini: non si può fare tutto e subito, ma nell’arco della legislatura, e nonostante qualsiasi imprevisto, realizzeremo ogni punto del nostro programma. Infine, fa ancora più danni chiunque alimenti un’inesistente contrapposizione fra il governo e la comunità internazionale: è ora che anche le sinistre guardino in faccia la realtà e la smettano di giocare al ‘tanto peggio, tanto meglio'”. “Grazie a un impegno di cinque anni vedremo un Paese trasformato in positivo: Gros ha detto che ‘alla lunga potrebbero esserci frutti importanti’. Abbiamo tutti il dovere morale di crederci”, conclude Osnato.