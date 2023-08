Sondaggio, Meloni è il premier più gradito dai tempi di Berlusconi. Premiata l’azione del governo

Anche l’ultimo sondaggio lo conferma: la campagna d’odio scatenata dalla Schlein e la guerra preventiva della Cgil, sono state un boomerang. Non solo l’asse di sinistra col sindacato rosso e gli ammiccamenti della segretaria Pd a Conte e pentastellati non hanno indebolito premier e governo, ma hanno addirittura rafforzato nei cittadini fiducia e sostegno nell’immagine e nell’operato di Giorgia Meloni che, tra aiuti a imprese e famiglie e rilancio dell’economia, conquistata all’Italia credibilità internazionale e un ruolo di primo piano in ambito europeo, ha impresso svolta e accelerazione politica, mettendo il turno alla ripresa del Paese e restituendo nuova linfa alla sua immagine in Europa e nel mondo.

Sondaggio: la Meloni premier più gradito dai tempi di Berlusconi

Perché alle polemiche sterili e pretestuose della sinistra in campo, rivelatesi effimere sul piano politico e demagogicamente inconsistenti, il premier ha risposto dal primo istante con i fatti. E oggi, dopo mesi di riscontri sul campo e affermazioni internazionali, la risposta degli elettori arriva netta e inequivocabile: e un ennesimo sondaggio lo conferma a suon di numeri e confronti. Secondo l’ultima rilevazione di Lab21.01 – che sarà al centro della prima serata de La Piazza, kermesse politica di Affaritaliani al via oggi a Ceglie Messapica (Brindisi) – comparando il gradimento di Giorgia Meloni a un anno dall’insediamento rispetto a quello raccolto nello stesso periodo degli altri presidenti del Consiglio, la leader di Fratelli d’Italia batte tutti, tranne Silvio Berlusconi.

Il premier batte predecessori e rivali: ecco i numeri

I numeri parlano chiaro: Giorgia Meloni svetta su predecessori e rivali. Batte Enrico Letta attestandosi su un gradimento pari al 59% contro il 41% dell’ex leader del Partito Democratico. Distacca Matteo Renzi 54% a 46%. Supera Giuseppe Conte 53% a 47%. E pareggia i conti con Mario Draghi. L’unico presidente che le dà filo da torcere in termini di gradimento a un anno dall’insediamento del proprio governo è solo Silvio Berlusconi, forte di un 52% delle preferenze. Insomma, alla narrazione dei giornali “di opposizione” il premier ha sempre risposto con l’operosità dei fatti: e i sondaggi continuano a confermarne il successo con la verità dei numeri che attestano una fiducia nella Meloni inarrestabile e consensi netti in un governo saldo e compatto.

Meloni, il consenso degli elettori conquistato sul campo

Del resto, dal decreto energia agli interventi sul caro bollette, mirati a rimettere in moto la nostra economia dopo la pandemia. Dal dramma migranti, a cui il governo ha cercato e individuato soluzioni comuni con l’Europa, passando per il rilancio del Made in Italy con fondi, idee, iniziative e progetti strategici per difendere e promuovere nel mondo le eccellenze italiane. Senza trascurare scuola, lavoro, disoccupazione e inflazione, tra procedure d’urgenza e disposizioni immediate, slancio riformista e coraggio politico.

La risposta coi fatti alle lagne della sinistra

E ancora. Ridando voce al valore delle imprese; aggregando le tematiche sociali non dimenticando chi è indietro. Usando la leva fiscale come incentivo di espansione, e non come punizione classista, premier e esecutivo hanno operato fattivamente e tempestivamente per dare risposte sollecite a famiglie, imprenditori e lavoratori: realtà in ginocchio dopo anni di governo di centrosinistra. E la risposta arrivata dalle urne a settembre, che rivela un aumento dei consensi – estesi progressivamente a un elettorato sempre più ampio e trasversale – è confermata oggi anche dall’ultimo sondaggio. La Meloni corre avanti, e stacca gli avversari e una sinistra col fiato corto.