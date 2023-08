Gli 80 anni di Shel Shapiro, il leader dei Rokes. Il successo di “Bisogna saper perdere” (video)

Shel Shapiro compie 80 anni. Nato a Londra, nel 1963 debutta in Italia col suo gruppo, gli Shel Carson Combo. Il gruppo cambia nome in The Rokes e accompagna Rita Pavone nel suo spettacolo Gian Burrasca. Negli anni sessanta The Rokes raggiungono il successo in Italia, vendendo più di 5 milioni di dischi e contendendo all’Equipe 84 e a I Camaleonti il titolo di principale gruppo del beat italiano.

Shel Shapiro e lo scioglimento dei Rokes

Nel 1970, dopo un concerto al Teatro Parioli di Roma, i Rokes si sciolgono. Da quel momento Shapiro intraprende la carriera di cantante solista: incide “Mi chiamo David Shel Shapiro”, un album di cui è anche autore, facendosi notare da pubblico e critica per la sua vena creativa. Nel 1972 incide “Affittasi”, album maturo in cui Shapiro interpreta in inglese alcune pagine memorabili della sua discografia. Wasn’t it good Enough (incisa nel 1971 da Patty Pravo, che la presenta con notevole successo a Canzonissima), Un po’ di più e The same old chair (anche queste incise dalla Pravo), The sawdust circus e l’acustica E un altro giorno passa senza te fanno di Shapiro una delle firme più autorevoli del panorama musicale italiano.

Autore e produttore per altri big della canzone

Nello stesso periodo si afferma come autore, arrangiatore e produttore per molti interpreti della canzone italiana. Fra i brani da lui composti: Era per Wess e Dori Ghezzi, Non ti bastavo più per Patty Pravo, Quante volte per Mia Martini, Stupidi per Ornella Vanoni, Giorni ed E poi per Mina, Help me per i Dik Dik. Nel 1977 fonda, insieme ad Alessandro Colombini e Silvio Crippa, la casa discografica Spaghetti Records, con cui scopre e lancia artisti come i Decibel, Marco Ferradini, Gerardo Carmine Gargiulo e altri.

Shel Shapiro e la recitazione

Nel 2000, con la complicità di Cochi e Renato, torna alla passione giovanile della recitazione (era sua la caratterizzazione di un monaco in Brancaleone alle crociate). Partecipa a Nebbia in Valpadana, serie su Rai Uno e a Il nostro matrimonio è in crisi di Antonio Albanese. Nel 2006 recita nel film Il giorno + bello. Nel 2007 è protagonista dello spettacolo teatrale …Sarà una bella società, scritto da Edmondo Berselli, nel quale narra le speranze, le illusioni dei giovani con l’aiuto delle musiche che hanno contrassegnato un’epoca.

Un lungo tour con Maurizio Vandelli

Nel 2008 compare in Anna e i cinque su Canale 5. Il 13 febbraio 2009 con la canzone È la pioggia che va si aggiudica la vittoria della prima edizione della trasmissione di Rai Uno Ciak… si canta! condotta da Eleonora Daniele. Nel 2018 e nel 2019 intraprende un lungo tour con Maurizio Vandelli che lo porta a esibirsi nei maggiori teatri italiani. Nel 2021 pubblica due singoli, Non dipende da Dio e La leggenda dell’amore eterno. Nel video di quest’ultimo partecipa Mara Venier. Il 18 marzo 2022 pubblica Quasi una leggenda, disponibile anche in versione CD e libro con fotografie di Guido Harari.

