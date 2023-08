Dagli atti persecutori all’agguato: 68enne con una mazza assalta l’auto con la donna a bordo

Atti persecutori che si susseguivano nel tempo. La situazione si era fatta sempre più tesa. Un 68enne aveva preso di mira una donna, con atteggiamenti molesti e assillanti. Non la smetteva nemmeno in presenza del marito e di altri familiari. Era diventato un vero incubo: telefonava, faceva visite non gradite, si appostava. Tutto questo aveva portato la vittima a cambiare le proprie abitudini. In lei cresceva la paura, temeva per la propria incolumità fisica.

Dagli atti persecutori a una sorta di agguato: l’assalto alla donna

Poi la situazione è notevolmente peggiorata. Dagli atti persecutori l’uomo è passato a mettere in atto una sorta di agguato. Travisato e armato di una mazza di legno che aveva la punta di ferro, il 68enne aveva assaltato e danneggiato la vettura della donna mentre lei era a bordo. Proprio in quel frangente, aveva ingaggiato una colluttazione, nella quale era rimasta coinvolta anche una terza persona che aveva deciso di intervenire a difesa della vittima.

La misura cautelare emessa nei confronti del 68enne

A seguito di questo episodio i carabinieri di Montecalvo Irpino hanno dato esecuzione alla misura cautelare dei domiciliari per il 68enne, con divieto assoluto di comunicare anche telefonicamente con persone diverse dai familiari conviventi. Ora l’uomo deve rispondere ai reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate.