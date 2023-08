Bianca Berlinguer è già un volto Mediaset, Myrta Merlino cambia “Pomeriggio Cinque”

La voglia di cambiare e il “quiz” su Mauro Corona. Bianca Berlinguer appare per la prima volta su Retequattro nel promo che dà appuntamento con la sua nuova trasmissione a settembre. «Arriva il momento in cui si sente di dover cambiare. Ma sono sempre io, con la mia squadra, i miei ospiti, le domande, le curiosità, le storie che avete imparato a conoscere in questi anni. Il racconto continua su Retequattro», dice.

Bianca Berlinguer e… Mauro Corona

La conduttrice ha lasciato la Rai per Mediaset dopo moltissimi anni, prima al Tg3 (di cui è stata anche direttrice) e poi alla conduzione di “Cartabianca”. Poi, Bianca Berlinguer lancia l’interrogativo sulla presenza di Mauro Corona, lo scrittore-alpinista che era suo ospite fisso su Rai3, non senza qualche polemica. «Mauro Corona sarà dei nostri? Lo scoprirete presto, anzi, prestissimo. Vi aspetto, sempre di martedì, sempre alle 21.25 su Rete 4», conclude annunciando che la collocazione su Rete4 del nuovo programma sarà la stessa che aveva “Cartabianca” su Rai3.

Myrta Merlino al lavoro su “Pomeriggio Cinque”

Ancbe Myrta Merlino affila le armi, «È solo l’inizio», afferma la conduttrice che ha postato sui social le prime foto con la sua squadra. «Idee, temi, fatti: da questi appunti, dal lavoro di queste settimane con gli autori e con tutta la squadra, nascerà il nostro Pomeriggio 5», assicura.

Barbara D’Urso finisce in soffitta

«Mi sono molto riconosciuta nelle parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti», aveva detto in un’intervista a “La Stampa”. Il riferimento è a un programma giornalistico «che punti decisamente sulla cronaca e sull’attualità. Quello che lui ha definito “un giornalismo popolare di qualità”». E Barbara D’Urso va in soffitta.