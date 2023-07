Ecco i palinsesti Mediaset. Bianca Berlinguer e Myrta Merlino le punte. Piersilvio Berlusconi: “Al via stagione di qualità”

Una nuova Mediaset, con ingressi eccellenti e addii importanti e la voglia di rinnovarsi. Presentati stamani i palinsesti delle tre reti televisive del gruppo. Confermate le indiscrezioni con Bianca Berlinguer( insieme a Mauro Corona) che sarà una dei volti principali. Annunciato anche l’arrivo di Myrta Merlino, da La7, a cui sarà affidato un programma pomeridiano, probabilmente nell’ora lasciata vacante da Barbara d’Urso, che lascia il gruppo dopo diversi anni. “Penso sia una operazione importante che possa far crescere il peso della nostra rete di informazione – ha detto a proposito dell’arrivo della giornalista con un lunga carriera in Rai dove è stata anche direttrice del Tg3, Piersilvio Berlusconi – Vogliamo parlare in modo più trasversale possibile a tutto il pubblico. Quello che mi unisce a Bianca Berlinguer è uno spropositato amore per il prodotto televisivo. Il suo arrivo è qualcosa che Rete 4 doveva al suo pubblico”. La giornalista, che verrà assunta da Mediaset, condurrà un talk politico in prima serata in alternanza con Nicola Porro.

Checco Zalone e Gerry Scotti

Canale 5 trasmetterà in esclusiva, nella nuova stagione, uno speciale tratto televisivo dallo spettacolo teatrale di Checco Zalone , Amore + Iva. Lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti. “Per noi è un grandissimo piacere e onore, siamo felici”, ha commentato. Lo show dovrebbe andare in onda tra ottobre e novembre. Dalla prossima stagione Gerry Scotti, oltre ad essere impegnato con Caduta libera, condurrà “Io Canto Generation”, una versione evolutiva del talent per giovani cantanti, e poi, nell’arco della stagione , un’ edizione rivisitata della ruota della fortuna, che fu di Mike Bongiorno, in onda nel preserale. Nel 2024 cade anche il centenario della nascita di Bongiorno che sarà celebrato dalla rete ammiraglio del gruppo.

“Voglio tv diversa e sogno Fiorello”

“Passare da Barbara D’Urso a Myrta Merlino -ha spiegato l’ad di Mediaset- va nel senso del prodotto più giornalistico; semplicemente un guardare avanti. Una evoluzione che mano a mano stiamo portando avanti verso contenuti più informativi. Myrta Merlino -ha concluso- farà giornalismo popolare di qualità” Berlusconi ha poi confidato di sognare il ritorno sulle sue reti di Rosario Fiorello. “Abbiamo un rapporto bellissimo, ma quelle poche volte che ci sentiamo parlare di tutto, tranne che di tv”. Chiusura per il momento alle ipotesi di acquisto dei diritti calcio, che per Piersilvio Berlusconi “hanno dei costi altissimi”.