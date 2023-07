Sky presenta i nuovi palinsesti, tra Jodie Foster e la fiction sul Mussolini di Scurati

Una stagione televisiva ricchissima di novità e grandi progetti inediti, proprio nell’anno in cui celebra i suoi primi 20 anni in Italia . Sono i palinsesti di Sky, presentati ufficialmente tra ritorni e nuove avventure e l’attesa di sapere come finirà la vicenda della serie A. Proprio sullo sport, però, la rete di Murdoch ha fatto il botto con una serie di esclusive di primissimo piano . Anche se le sorprese maggiori arrivano dalle fiction.

Le serie tv

Lunghissimo l’elenco delle serie tv, una vera e propria concorrenza alle piattaforme con l’ambizione di distaccarle negli ascolti. C’è attesa per ” M. Il figlio del secolo” con Luca Marinelli, per la regia di Joe Wright, che interpreterà il Benito Mussolini di Antonio Scurati, libro che vinse il premio Strega nel 2019. E poi Jodie Foster, in True detective. Ma l’elenco è lunghissimo e vasto. A luglio la spy story britannica ‘Una spia tra noi’ con Damian Lewis e Guy Pearce e il crime drama Sky Original con Tim Roth ‘L’ultimo boss’ di Kings Cross. Ad agosto tornano coi nuovi episodi ‘Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers e Billions’, con Damian Lewis di nuovo insieme a Paul Giamatti per la stagione finale.Sky Original ‘Domina’, con ancora protagonista Kasia Smutniak. E ancora, i nuovi episodi de ‘Il Re’ con Luca Zingaretti, ‘Un Amore’ con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, ‘Mary & George’ con Julianne Moore, e ‘Il tatuatore di Auschwitz’. Quindi ‘The Regime’ con Kate Winslet e Hugh Grant e ‘The Sympathizer’ di Park Chan-wook, con Robert Downey Jr. Nuove stagioni in arrivo di ‘House of The Dragon’ e ‘The White Lotus’. Le nuove serie ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno’, la vera storia degli 883, la seconda stagione di ‘Blocco 181’ e la serie con il titolo provvisorio “La mala” dedicata alla Milano degli anni 70.

Europei di calcio e Sei nazioni

Ricco anche il cartellone sportivo, nell’attesa della definizione della querelle sui diritti della serie A di calcio che potrebbero vedere la rete del magnate australiano coinvolta nella distribuzione delle partite insieme a Dazn ed a Mediaset. Quattro gli eventi clou aggiudicati da Sky, iniziando dagli europei di calcio del 2024 in Germania con 51 partite, 20 delle quali in esclusiva. E poi, per il ventesimo anno consecutivo, l’Nba, la coppa America di vela a Barcellona( con una parte in chiaro aggiudicata a Mediaset) e il trofeo sei nazioni di rugby.

Il ritorno di Morgan e le conferme dell’intrattenimento

Torna Morgan tra i giurati di X Factor condotto nuovamente da Francesca Michielin e con in giuria oltre a Morgan, i confermati Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D ‘Amico. In palinsesto MasterChef Italia con il trio Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, la nuova stagione di Pechino Express, reduce da un’annata esaltante. Quindi, gli episodi inediti di Alessandro Borghese (4 Ristoranti) e Bruno Barbieri (4 Hotel), quattro matrimoni con Costantino Della Gherardesca.