Barbara D’Urso, lo sfogo contro Mediaset: mi hanno messo alla porta in modo brutale

E’ Repubblica a raccogliere oggi lo sfogo indignato di Barbara D’Urso, da anni “bollata” come regina della tv berlusconiana, contro Canale5 e Mediaset. «Ne ho sopportate tante — forse un giorno lo racconterò — ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no».

Da tempo la D’Urso non si sentiva più apprezzata

La D’Urso racconta che da tempo non si sentiva più gradita, non si sentiva apprezzata. insomma che tirava un’aria non proprio favorevole nei suoi confronti. Un editore, in fondo, ha diritto di cambiare idea. ma è il modo, attacca lei, che non le è andato giù. «Certo, ma i modi sono inaccettabili. Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni».

“Pomeriggio 5 si occupa di cronaca, non è tv trash”

Poi si toglie qualche sassolino sul trash. Non è certo lei – si difende – a fare programmi spazzatura. «Ho letto: “Via il trash”, “La D’Urso trash”. Che cos’è trash? Una volta per tutte. Perché fino a tre anni fa a Live — Non è la D’Urso a mezzanotte e mezza i personaggi non erano di serie A? Primo: col budget che man mano si era ridotto chi chiamavo? Secondo: io da anni conduco Pomeriggio cinque col tailleur, occupandomi rigorosamente di cronaca, e perché continuano a dirmi trash? Se fossi trash, col programma sotto testata giornalistica avrei un richiamo dal cdr, mai successo. Anche i giornalisti che lavorano con me sono trash? Vedo su Canale 5 cose molto molto trash: non solo non vengono fermate, ma vengono esaltate».