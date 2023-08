Baciò sulla bocca la capitana spagnola, la Fifa sospende per tre mesi Luis Rubiales

La Fifa ha sospeso il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales per 90 giorni a causa del bacio, senza consenso, dato a Jenni Hermoso, subito dopo il trionfo della Spagna nel Mondiale di calcio femminile. Il numero uno della Rfef, la federazione iberica, verrà sollevato dalle sue funzioni “in attesa del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti nella giornata del 24 agosto”. Ieri Rubiales, nel corso di una assemblea straordinaria, aveva rifiutato di dimettersi nonostante le pressioni del governo e del mondo del calcio.

La decisione della Fifa e le polemiche dopo il bacio

La decisione della Fifa è arrivata dopo che la federazione spagnola aveva persino minacciato un’azione contro la Hermoso per aver rifiutata di accettare la versione di Rubiales del bacio ‘consensuale’ avvenuto durante la consegna della medaglia e del trofeo. La sospensione dovrebbe impedire a Rubiales di lavorare nel calcio o di avere contatti con altri arbitri. Sul tema è intervenuto anche il giudice disciplinare della Fifa, Jorge Palacio, per tutelare i “diritti fondamentali” di Hermoso e la sua integrità.

Palacio, avvocato colombiano ed ex membro della Corte costituzionale che ha lavorato per i diritti delle donne, ha ordinato a Rubiales “di astenersi, attraverso se stesso o terzi, dal contattare o tentare di contattare la giocatrice professionista della nazionale spagnola di calcio, la signora Jennifer Hermoso, o il suo entourage”, ha specificato la Fifa in una nota. Ieri tutte e 22 le compagne di squadra della capitana spagnola, insieme a più di altre 50 giocatrici, avevano protestato per il fatto che Rubiales fosse rimasto ancora in carica.

L’attacco del governo iberico

Il governo spagnolo – attraverso il Consiglio Superiore dello Sport – ha intentato una causa sostenendo che Rubiales ha violato le leggi sportive del paese attraverso atti sessisti. Il segretario di stato per lo sport, Víctor Francos, aveva detto venerdì che il governo si sarebbe mosso per sospendere temporaneamente il presidente della federazione. Oltre a baciare Hermoso, Rubiales durante la finale dei Mondiali femminili si era lasciato andare anche ad altri gesti discutibili come quando si era afferrato l’inguine in segno di esultanza, nonostante la presenza della regina Letizia e della figlia Sofia in tribuna.