Mondiali femminili, le “notti magiche” delle azzurre iniziano alla grande: Italia-Argentina 1 a 0 (video)

Esordio vincente della nazionale italiana ai mondiali femminili di calcio di Australia e Nuova Zelanda. A Auckland le ragazze della ct Milena Bertolini hanno battuto l’Argentina 1 a 0, con un goal segnato all’87esimo da Cristiana Girelli, appena entrata dalla panchina. Con i tre punti conquistati le azzurre si portano in testa al loro girone.

L’esordio vincente delle azzurre ai mondiali femminili: Italia- Argentina 1 a 0

“Una gioia immensa, aspettavo questo momento e lo dedico a tutte noi perché i festeggiamenti dimostrano quanto teniamo a questa competizione”, ha commentato Girelli, che ha segnato su assist di Lisa Boattin. “Abbiamo subito tante critiche, anche ingiuste, ma era fondamentale partire coi tre punti e il piede giusto in un girone tostissimo. Non è stata una partita bellissima, ma siamo riuscite a portarla a casa”, ha aggiunto la calciatrice ai microfoni della Rai, parlando di “un’altra ciliegina sulla torta, i numeri e i record li dobbiamo lasciare da parte però e concentraci sulla Svezia che è la prossima avversaria”. “Piedi per terra perché sarà difficilissima. Ora festeggiamo e da domani – ha chiarito – pensiamo alle scandinave”.

La gioia delle ragazze e la soddisfazione della ct

“Sappiamo quanto sia importante iniziare bene. Questa è una vittoria fondamentale e meritata, contro un’avversaria che sapevamo essere ostica e difficile. Abbiamo giocato una buona partita e abbiamo creato. Era importante vincere”, ha detto poi la ct Bertolini, sottolineando che “Cristiana, l’ho sempre detto, è un valore aggiunto. È un capitano. C’è, c’è sempre e quando entra riesce sempre a incidere. È una colonna di questa Nazionale”.

I festeggiamenti delle ragazze sono stati postati dal profilo della Nazionale femminile di calcio sui social, dove l’hashtag #ItaliaArgentina ha immediatamente scalato la classifica delle tendenze. Con indosso la divisa formale e i cellulari impostati sulla torcia, nel video si vedono le giocatrici celebrare la vittoria cantando sorridenti “Notti magiche”.