Assisi, l’ordine tarda: cliente sbrocca e inveisce su cuoco e ristoratori. Poi se ne va senza pagare

Dopo la cena delle beffe (e delle botte) di qualche giorno a Como (finita col ristoratore picchiato per aver rivendicato il saldo del conto), ad Assisi si scatena l’ultimo delirio: l’ordinazione tarda ad arrivare e il cliente perde le staffe. Prima partono gli insulti. Poi le mani. Il tutto prima di darsi alla fuga senza aver pagato il conto. L’ultima vicenda che vede i ristoratori sulla linea del fuoco di questa estate rovente (e fraudolenta) arriva da Assisi, dove – fa sapere il sito di Today.it – gli agenti del commissariato «sono intervenuti in un ristorante a Santa Maria degli Angeli dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni dei titolari da parte di un cliente, poi identificato». Il protagonista di questa ennesima vicenda che coinvolge due titolari dell’ennesimo ristorante vittime della beffa e della violenza è un italiano 32enne, naturalmente denunciato per lesioni personali, minacce e danneggiamento aggravato. Ma procediamo con ordine.

Assisi, l’ordinazione tarda ad arrivare: cliente sbrocca e aggredisce ristoratori e cuoco

Secondo la ricostruzione resa da Today.it, sulla base del racconto della titolare del locale, il cliente è al tavolo e aspetta di cenare. I tempi si allungano, troppo per i suoi gusti. Così l’uomo, spazientito, avrebbe cominciato a dare segnali di nervosismo, fino al punto di esplodere catapultandosi nella cucina del locale e cominciando a insultare il cuoco. A quel punto, sempre secondo il racconto della donna reso dal sito citato, la ristoratrice sarebbe intervenuta sulla bagarre in soccorso del dipendente, preso di mira all’improvviso dal 32enne innervosito dall’attesa dell’ordine. La titolare prova a tranquillizzare il cliente e a riportare la calma in cucina e in sala. Il suo tentativo, però, fallisce sul nascere.

E dopo aggressioni e minacce se ne va senza pagare il conto

Anzi, se possibile, l’uomo ancora più esagitato avrebbe mollato la presa sul cuoco e si sarebbe avventato su di lei: prima colpendola al petto. Poi afferrandola al collo e minacciandola. Ma non è finita qui. Ciliegina sulla torta, infatti, a detta della ricostruzione dei fatti resa da Today, a quel punto il 32enne si sarebbe allontanato dal locale senza saldare il conto. E come ben servito, prima di uscire avrebbe anche sferrato un pugno al volto il marito della titolare che aveva tentato a sua volta di calmare gli animi. E così, dopo averlo identificato, acquisita la querela delle vittime, gli agenti hanno quindi denunciato l’uomo a cui quella cena è andata di traverso ancor prima di apprezzarne il sapore…