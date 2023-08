Como, cenano e fuggono senza pagare il conto: la beffa finisce pure col pestaggio del ristoratore…

È successo ancora: la beffa del pasto consumato al ristorante finito con un conto non pagato si ripete, dopo il caso dei turisti in Albania e l’ultima vicenda registrata ad Avezzano, gli scrocconi si esibiscono a Como. Solo che stavolta il titolare del locale reagisce tempestivamente inseguendo i due fuggitivi con la ricevuta da saldare. E loro, per tutta risposta, lo riempiono di botte. Solo l’intervento della polizia interrompe la drammatica sequenza di calci e pugni inferti al ristoratore, a cui uno dei giovani ha rotto la mandibola con un calcio. Ma procediamo con ordine.

Como, coppia di fidanzati cena al ristorante e fugge prima di pagare il conto

Il copione fraudolento è sempre lo stesso: in due – una coppia di giovani del posto: lui, un 25enne comasco con precedenti penali. Lei, una 21enne di Vimercate – entrano in un ristorante di Como, si accomodano a un tavolo e cominciano a ordinare e magiare in tutta tranquillità tutti i piatti di loro gusto. Peccato però che, al momento di saldare il conto di 47 euro, i due fidanzati saziati e contenti, invece di sfoderare portafoglio e contanti, con la scusa di uscire per fumarsi una sigaretti, prendono la strada della fuga, Evidentemente convinti di poterla fare franca anche loro come molti dei predecessori di cui hanno appena finito di emulare le “gesta”.

Il ristoratore li insegue e li raggiunge: loro lo riempiono di botte

Stavolta, invece, a differenza di altri casi analoghi accaduti anche di recente, il titolare si accorge per tempo di quanto sta accadendo sotto i suoi occhi, e decide di inseguirli e di raggiungerli. A quel punto la beffa degenera e l’arroganza del gesto della coppia diventa violenza brutale. Una ferocia che entrambe i “fidanzatini” hanno riversato sul ristoratore, preso a calci e pugni fino a quando non è intervenuta la polizia. Ora la coppia è stata denunciata a piede libero.