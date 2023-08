Arrestato dopo un inseguimento con un camion gru: “Devo fare esplodere il mezzo in Vaticano”

Arrestato dopo un lungo inseguimento. “Lasciatemi andare devo far esplodere questo camion in Vaticano”. E’ quanto avrebbe detto l’uomo, che questa mattina ha seminato il panico per le strade della Capitale con un camion gru, quando è stato fermato dagli agenti dopo un inseguimento durato diversi chilometri. L’uomo, un italiano di 53 anni di Guidonia, che doveva trovarsi agli arresti domiciliari per resistenza, secondo quanto ricostruito, intorno alle 7 di questa mattina ha prima danneggiato con una pietra l’auto di una donna cercando di impossessarsene e ha poi sottratto il camion gru da un’azienda.

Arrestato e trasferito a Regina Coeli

Da lì ha iniziato la sua folle corsa speronando diverse auto prima di essere bloccato dai poliziotti in via Gregorio VII. Il bilancio è di alcuni poliziotti e di un automobilista rimasti feriti in maniera non grave. Il cinquantaduenne, a quanto si apprende, al momento del fermo ha minacciato le forze dell’ordine con un coltello che è stato poi sequestrato. L’uomo, ora detenuto a Regina Coeli, dovrà rispondere, tra le varie accuse, di resistenza violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni, furto aggravato, danneggiamento e porto di arma impropria. Il pubblico ministero Nicola Maiorano, titolare del fascicolo, nelle prossime ore chiederà la convalida dell’arresto al gip che dovrà poi fissare un’udienza.

I casi precedenti in Vaticano

Il Vaticano spesso è teatro di incursioni folli e di tentativi di ogni genere: da uomini che devono “parlare con il Papa” a tante altre farneticazioni . L’ultimo episodio risale allo scorso 18 maggio quando un uomo alla guida di un’auto aveva forzato il varco di Porta Sant’Anna a forte velocità, non rispondendo all’alt delle Guardie Svizzere. Lo aveva reso noto la Sala stampa vaticana. Per fermarlo, l’ispettore della Gendarmeria, di guardia al varco, aveva dovuto sparare un colpo alle gomme anteriori dell’auto. L’uomo era riuscito a raggiungere comunque il Cortile di San Damaso, dove era stato infine arrestato. Si trattava di un uomo circa 40 anni ed era in grave stato di alterazione psicofisica.