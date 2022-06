Spari, fumogeni e taser: il video dell’arresto dell’albanese che ha seminato il terrore in Vaticano

Come si vede dalle immagini diffuse dalla polizia, è stato necessario l’utilizzo del taser per fermare l’uomo alla guida di un’auto protagonista dell’inseguimento avvenuto nei pressi del Vaticano. Si tratta di un 39enne albanese: dopo essere fuggito ai controlli dei carabinieri che hanno sparato in direzione delle gomme, su via Gregorio VII ha incontrato sulla sua strada diverse auto della Polizia che nella fuga ha anche tamponato. La fuga dell’uomo è finita contro un’auto della Polizia messa di traverso. Il 39enne è rimasto dentro il veicolo e gli agenti hanno usato il taser per fermarlo. Sul posto, carabinieri, Volanti e i poliziotti del commissariato Borgo.

Il video dell’arresto dell’albanese in Vaticano