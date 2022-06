Paura a Roma, folle inseguimento in Vaticano: albanese fugge all’alt, sfonda transenne, impatta sulla volante

Attimi di panico nel cuore di Roma, sulla soglia del Vaticano. Una Bmw non si ferma all’alt che i carabinieri hanno severamente intimato e riparte a tutta velocità abbattendo alcune transenne di sicurezza in uso ai militari su via Paolo VI. Alla guida c’è un uomo, un 39enne albanese, che solo in secondo momento i militari riusciranno a fermare poco distante, su Via Gregorio VII. E solo sparando alle gomme dell’auto di cui è alla guida…

Folle inseguimento in Vaticano: albanese alla guida di una Bmw braccato da carabinieri e polizia

Una scena da film, che purtroppo, però, non è finzione. E bastato l’alt per eseguire un controllo di routine per far scattare la fuga matta e disperata dello straniero al volante della Bmw, che si è lanciato in una corsa folle per le strade del centro capitolino a ridosso della Santa Sede. Luoghi notoriamente affollati da turisti e romani, specie di domenica. I militari intimano il fermo, ma l’albanese non ne vuole sapere, acuendo i sospetti e costringendo le forze dell’ordine all’inseguimento del mezzo. I carabinieri rispondono prontamente all’affronto dell’uomo. Provano a tagliargli la strada, poi uno di loro mira alle gomme dell’auto e esplode un colpo.

Albanese non si ferma all’alt: sfonda le recinzioni in Vaticano per tentare la fuga

La Bmw riparte, abbattendo alcune transenne di sicurezza in Via Paolo VI. Tra i passanti serpeggia il panico. Le volanti della polizia si uniscono all’inseguimento. Ma una volta raggiunto l’automobilista in fuga, non è ancora finita. Tanto che si rende necessario l’utilizzo del taser per fermare l’uomo alla guida dell’auto protagonista dell’inseguimento avvenuto nei pressi del Vaticano. Che, contemporaneamente, appronta il sistema di sicurezza antiterrorismo. La Guardia svizzera, per precauzione, dopo aver sentito gli spari, chiude l’ingresso del Sant’Uffizio.

La folle corsa dell’uomo finisce contro un’auto della Polizia di traverso e con il ricorso al taser

Solo il ricorso all’utilizzo del taser, alla fine, ferma l’uomo protagonista dell’inseguimento avvenuto nei pressi del Vaticano. Si tratta di un 39enne albanese, che dopo essere fuggito ai controlli dei carabinieri, ha incontrato sulla sua strada anche diverse auto della Polizia che – tanto per non farsi mancare nulla – nel frattempo, tentando di sfuggire ai controlli, ha anche tamponato. Così, la folle corsa dell’uomo finisce contro un’auto della Polizia messa di traverso. Il 39enne è rimasto dentro il veicolo e gli agenti hanno usato il taser per fermarlo. Sul posto, carabinieri, Volanti e i poliziotti del commissariato Borgo blindano ogni via di (ulteriore) fuga.