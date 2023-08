Anzio, l’afferrano al collo e la scaraventano a terra per scipparla: due arresti. Erano già ai domiciliari

L’hanno afferrata con violenza al collo, strattonata e poi, dopo averla rapinata delle due catenine che la donna indossava, l’hanno lasciata in terra sotto choc e dolorante e si sono dati alla fuga. L’ultima vicenda criminale arriva da Anzio, dove le indagini sul caso, tempestive e risolutive, condotte dalla Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura di Velletri, hanno dato subito esito, partendo dall’individuazione dei due autori del violento scippo in strada: un uomo di origini albanesi di 39 anni ed una donna italiana di 34. Entrambe si trovavano già agli arresti domiciliari per un altro procedimento aperto presso il Tribunale di Latina, ma hanno pensato bene di infischiarsene della misura restrittiva per mettere a segno il colpo.

Anzio, afferrata per il collo e gettata in terra per strapparle due catenine

Un colpo eseguito con violenza gratuita: i due, come anticipato, hanno afferrato per il collo la vittima, individuata in strada mentre passeggiava, e per scipparla l’hanno fatta cadere a terra. La Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura di Velletri, ha identificato rapidamente i 2 presunti autori, dando seguito contestualmente all’esecuzione della misura cautelare emessa dal Tribunale veliterno. È successo tutto ad Anzio pochi giorni fa: una donna, poco prima delle dieci di mattina, mentre passeggiava, è stata aggredita da 2 persone, un uomo ed una donna che, nel tentativo – poi riuscito – di strapparle dal collo 2 catenine d’oro, l’hanno strattonata facendole perdere l’equilibrio.

Anzio, dopo l’aggressione i due malviventi, che erano ai domiciliari, sono fuggiti

Gli autori del gesto criminale, subito dopo, sono fuggiti con una vecchia utilitaria. La vittima è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso e ne avrà per almeno 7 giorni. Le indagini, condotte fin da subito dagli investigatori del commissariato Anzio/Nettuno e coordinate dai Pm della Procura di Velletri, hanno permesso di individuare dapprima l’auto. E subito dopo i 2 sospettati.

Indagini lampo: gli autori del violento scippo identificati e arrestati nel giro di breve

Dopo aver svolto una serie di accertamenti la Procura, con gli elementi acquisiti, ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri l’emissione di una misura cautelare a carico degli indagati. Sono stati gli stessi agenti del commissariato Anzio/Nettuno a notificare l’ordinanza che impone ai 2 gli arresti domiciliari perché gravemente indiziati, in concorso fra loro, dei reati di rapina e lesioni personali.