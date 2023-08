Al concerto di Travis Scott di Roma un fan si lancia dal palco: nessuno lo prende e si schianta (video)

Era convinto che la folla fosse lì sotto, pronto a raccoglierlo e a farlo “surfare” per tutto il Circo Massimo. Si è invece ritrovato faccia a terra in un buco tra il pubblico, ammaccato e deriso dalla folla. Sui social spopola il video incredibile volo di un ragazzo salito sul palco durante il concerto di Travis Scott al Circo Massimo per vivere qualche attimo di gloria. Una volta salito, il ragazzo ha provato il famoso ‘stage diving’ saltando dal palco e sperando di essere tenuto in aria dalle braccia degli altri fan accalcati sotto il palco. Così non è stato. Fortunatamente, il ragazzo non ha riportato infortuni gravi e ha continuato a seguire il concerto del suo idolo, preso in giro dagli amici e dal pubblico.

Il video del fan imprudente al concerto di Travis Scott di Roma