Affidamento congiunto dei Rolex, l’incredibile guerra tra Totti ed Ilary. Gli orologi come i figli

L’affidamento congiunto dei Rolex è una cosa che non si era mai vista. L’infinita guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi riserva pagine grottesche. Infatti il giudice nel nuovo provvedimento provvisorio ha confermato quanto stabilito il primo giugno: i quattro preziosissimi orologi “saranno a disposizione di entrambi”. Sembra una boutade ma è tutto vero. L’appello promosso dalla conduttrice è stato quindi ritenuto infondato. La nuova decisione del giudice non era inerente alla proprietà degli orologi, su cui dovrà esprimersi un altro magistrato in un’altra causa. Ma la faccenda ha risvolti da sitcom. I Rolex trattati come figli ai quali si fa la fatidica domanda quando i coniugi divorziano: Mamma o papà? Per cui l’affidamento congiunto sta diventando prassi consolidata. Ma con i Rolex la faccenda è comica.

Contrariamente a quanto chiesto da Ilary, i Rolex saranno in «affido congiunto», a disposizione di tutti e due. Tanto che dovranno provvedere a custodirli in un luogo accessibile a entrambi, tipo una «cassetta di sicurezza cointestata». E’ il suggerimento del giudice dopo aver condannato Ilary al pagamento delle spese legali. I quattro orologi di lusso, del valore di circa 80mila euro, erano finiti nella disfida post matrimoniale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex capitano giallorosso ne aveva reclamato la restituzione visto che dopo la separazione erano rimasti nella disponibilità della conduttrice tv ma il giudice ha optato per una decisione salomonica.

