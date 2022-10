Totti lascia Ilary senza scarpe: non solo Rolex e borse. E arriva il Tapiro d’oro per il Capitano

“Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo…”. “Questo” è il Tapiro d’oro che Valerio Staffelli ha consegnato a Francesco Totti, la cui separazione dalla moglie Ilary Blasi è il caso mediatico dell’anno. La consegna andrà in onda domani, mercoledì 12 ottobre, a Striscia la notizia su Canale 5. Tra il serio e il faceto, la battuta non è poi solo una battuta di spirito. Si dà il caso che ai rolex e alle borse si aggiungono ora le scarpe griffate della Blasi nella guerra tra l’ex capitano della Roma e la showgirl.

Totti avrebbe portato via le scarpe da migliaia di euro di Ilary

Nella vicenda del divorzio più chiacchierato dell’anno si aggiungono sempre nuovi capitoli legati all’oggettistica che fa da contorno alla fine del matrimonio. Siamo alle comiche finali. Accade che spuntino anche le costosissime collazioni di scarpe di Ilary nel contenzioso. Con un ricorso d’urgenza la showgirl ha chiesto al marito la restituzione della sua ricca collezione di borse griffate. Che lo stesso Totti ha ammesso di averle nascosto per ottenere a sua volta indietro una collezione di orologi Rolex che Blasi avrebbe portato via dalla loro cassetta di sicurezza insieme al padre di lei. Ora è la volta delle scarpe. E non scarpe qualunque. Tutte quelle che possedeva Ilary Blasi, fa sapere il Messaggero, sono sparite dalla sua cabina armadio della villa all’Eur. Un centinaio di paia tra décolleté e sandali firmati Jimmy Choo, Amina Muaddi, Chanel, Le Silla, Casadei. Oltre alle sneakers marchiate Gucci. Alcune di queste arrivano a costare anche quattromila euro. E anche queste sono tutte sparite.

Tra Totti e Ilari provocazioni reciproche: legali in azione

Siamo all’infantilismo più folle. Qualche giorno fa la Blasi aveva postato un video su Instagram davanti a un negozio di Rolex a chiaro scopo provocatorio. Che il Capitano abbia risposto sottraendo le scarpe dalla cabina armadio? Secondo il quotidiano Ilary non trova più nemmeno alcuni dei suoi gioielli. Oltre alle sue borse. Il divorzio sta degenerenando in farsa. Ore febbrili per l’avvocato Alessandro Simeone, che ha presentato al tribunale civile di Roma una domanda di reintegrazione e manutenzione di tutto quello che è sparito dal guardaroba della conduttrice de L’Isola dei Famosi. La prima udienza è fissata per venerdì prossimo. La showgirl dovrà documentare il loro utilizzo regolare, producendo foto e filmati comprovanti il possesso delle scarpe.

Accordo sulla villa al Torrino

Totti invece non ha ancora presentato l’analogo e annunciato ricorso per i Rolex. Mentre sembra – secondo i siti più informati – Rose’s che i due abbiano raggiunto un accordo sulla villa al Torrino. Totti si trasferirà a Vigna Clara. Dove vive la nuova compagna Noemi Bocchi. Tra poco poi inizierà la partita vera, quella della separazione giudiziale. E si deciderà sull’assegno di mantenimento e sui soldi ai figli. Menomale che dovevano peroteggere i figli…Qualcuno li protegga da loro stessi.