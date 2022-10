La guerra dei Totti: Ilary posa davanti alla vetrina del negozio di Rolex e provoca l’ex marito (video)

Dalla guerra dei Rose’s alla guerra dei Totti: continua la polemica a distanza tra gli ormai ex Ilary Blasi e l’ex calciatore della Roma e della nazionale. L’ultima puntata della telenovela arriva da un post su Instagram della conduttrice Mediaset. Ha registrato un breve filmato davanti alla vetrina di un negozio di Rolex, nel centro della Capitale, facendo prima l’occhiolino e poi il segno della mano lesta dei ladri. A scanso di equivoci, nella polemica, che si consuma a beneficio dei Social, ha taggato nel post l’ormai ex marito.

Il video nel quale Ilary prende in giro il marito

Si tratta solo dell’ultima puntata della guerra dei Totti, che ormai si combatte su tutti i fronti: dalle interviste sui giornali alle lettere degli avvocati. La questione dei Rolex è stata portata alla ribalta da Francesco Totti in un’intervista ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, dove accusava la moglie di aver trafugato, con l’aiuto del padre, la ricca collezione di orologi. Il messaggio pare quindi inequivocabile. La ex letterina ha postato nella stessa storia per Instagram, le foto in compagnia della amica parrucchiera, accusata proprio da Totti di essere stata il gancio con l’amante. Un amante che Repubblica aveva identificato in un modello con tatuaggi “fascisti”. Una lettera di diffida del diretto interessato ha tacitato questo fronte, per ora.

Francesco Corona nella guerra dei Totti si schiera contro Ilary

Chi non ha alcuna intenzione di tacere è Fabrizio Corona, che nella guerra dei Totti ha scelto di stare col numero 10 giallorosso. L’ex re dei paparazzi ha avuto i canali social su Instagram chiusi dopo che aveva annunciato rivelazioni clamorose proprio su Ilary Blasi. Ora ha affidato a Telegram le ultime rivelazioni. Tramite una nota audio, Corona ha affermato che a partire tra due settimane, inizierà a diffondere le scottanti rivelazioni sulla showgirl romana: “A poco a poco vi racconteremo tutto quello che non si può sapere”. Da parte di Ilary Blasi, per il momento, alcuna reazione: “Questa arrivista – si sente nell’audio di Corona – si permette con dei figli in mezzo di giocare con il marito che l’ha creata dal nulla. Tra due settimane vi racconto tutto”, ha concluso Corona accompagnando l’annuncio con una bestemmia.