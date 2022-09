“Posso rovinare 50 famiglie”. Ilary replica e Totti, la Lucarelli solidarizza: “Autogol del Pupone”

“Continuerò a proteggere i miei figli. Anche se ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”. Ilary Blasi replica così, a stretto giro, all’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera in cui l’ex capitano della Roma rompe il silenzio e racconta la sua versione della crisi. “Quando si sceglie una linea si deve essere coerenti”, ha sottolineato la conduttrice a ‘Repubblica’.

Un duello a distanza, quello tra i due, destinato con tutta probabilità a trasferirsi in Tribunale, a breve. Con buona pace degli annunci sulla necessità di mantenere la privacy e di tutelare i figli.

Ilary Blasi replica a Totti e incassa la solidarietà di Selvaggia Lucarelli

“Siamo tutti fermi lì, alla scena in cui Totti apre la cassaforte, non trova più la collezione di Rolex e allora rapisce le Birkin di Ilary chiedendo il riscatto”. E’ ironica Selvaggia Lucarelli che in un post su Instagram punta il dito contro l’intervista concessa da Francesco Totti al ‘Corriere della Sera’. “Mi spiace per Totti e i suoi consiglieri – scrive la giornalista – ma se pensano che un’intervista così rancorosa, indiscreta, volgare possa pagare in termini di reputazione, sbagliano di grosso”.

Secondo Selvaggia Lucarelli “non funziona il tono vittimistico da eroe maschio che depone lo scudo e non ha la moglie sufficientemente accudente. Non funziona quel ‘mi ha tradito prima lei’ come se gli servisse un’attenuante morale per legittimare i cavoli suoi, e già che ci siamo chiedo anche perdono se sulla fedeltà granitica di Totti, in questi anni, non mi sentirei di giocarmi la macchina. Non funziona ammettere di aver scoperto tradimenti ma di aver fatto finta di nulla. Mica per altro, viene il sospetto che in casa andasse a tutti bene così, finché poi non ti becca Signorini. Non funziona il tirar fuori il nome della complice di Ilary (Alessia la parrucchiera) roba che manco io alle elementari quando le maestre mi chiedevano con chi avessi rubato le pecore del presepe. Non va bene raccontare di figli ‘portati via’. Che poi visto che la figlia ‘portata via’ si chiama Chanel, viene pure il dubbio che Ilary, nella confusione generale, stesse tentando di riprendersi una borsa”.

“Poi ci sarebbe quel finale esilarante: ‘Spero in un accordo’. E certo. Dopo questa intervista immagino che siano già a fare un weekend tutti insieme, tipo Facchinetti – Marcuzzi. È più probabile che lei abbia regalato tutta la collezione di Rolex a Roman Pastore, l’amico di Calenda. Insomma – conclude Lucarelli – Che peccato finire una carriera da calciatore con un autogol così”.

Fabrizio Corona a gamba tesa: “Si tradivano da anni, l’ho sempre detto”

“Quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi è “una farsa cui è sempre stata data troppa importanza. L’ho sempre detto che si tradiscono da anni, quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l’un l’altro”. A dire la sua all’Adnkronos è Fabrizio Corona. Era stato proprio lui, l’ex fotografo dei vip, a lanciare lo scoop di un presunto tradimento del Capitano della Roma con la showgirl Flavia Vento un mese prima di sposarsi. Tredici anni più tardi Ilary lo aveva messo all’angolo al Gf vip, dove lui era andato ospite per la ex fidanzata concorrente del reality. E oggi che Totti e Ilary hanno chiuso il loro matrimonio per tradimenti “reciproci”, Corona si toglie i macigni dalle scarpe.

“Se choc è stato è per i tipi di persona con cui è stata lei – continua Corona – La loro è stata una famiglia costruita per dare un’idea di serenità che non c’é mai. Un po’ come i Ferragnez, che fanno una vita e ne raccontano un’altra”.

Ma in questa storia, l’ex fotografo da che parte sta? “Dalla parte di nessuno dei due. Lui è uno che ha fatto i soldi grazie al pallone – attacca – lei una che è riuscita a lavorare in televisione anche grazie al marito “. Eppure oggi, di questo matrimonio finito parlano tutti. Una fiaba conclusasi nel peggiore del modi. “Ma quale fiaba – risponde ancora all’Adnkronos – Totti e Ilary possono rappresentare una fiaba per i tifosi della Roma o quella roba lì. Sicuramente non sono il simbolo dell’amore. L’amore è un’altra cosa, quello che ho io con la mia fidanzata, quello è amore”.