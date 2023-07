Terrore nel centro di Cagliari, furgone piomba sui tavolini di un bar e travolge 15 persone (video)

Urla e scene di panico a Cagliari, in un incidente che poteva trasformarsi in una strage. Un furgone è piombato infatti sulla folla della centralissima Corso Vittorio Emanuele, una delle strade più affollate di ristoranti e tavolini all’aperto di Cagliari. Quindici feriti, nove dei quali in codice giallo all’ospedale e sei che hanno riportato qualche leggera contusione.

Un furgone, senza freno a mano e guidatore, ha travolto tutto ciò che ha incontrato sul suo percorso sino a fermarsi contro alcune sbarre di un bar: tavolini, sedie e, sventuratamente, una quindicina di avventori. La maggior parte delle persone è riuscita a mettersi in salvo all’ultimo istante. Tuttavia, almeno 15 tra turisti e cittadini sono rimasti feriti. Al momento, secondo le informazioni rese dalle autorità locali, nessuno risulta ferito in modo grave. Le ambulanze del 118, arrivate dopo pochi minuti e quasi in contemporanea a carabinieri e agenti della polizia locale, hanno trasportato le vittime dell’incidente in ospedale.

Chi è riuscito a evitare il camion si è subito prodigato nell’aiutare i feriti, come hanno fatto titolari e personale dei vari locali presenti a Corso Vittorio Emanuele.

In base ai primi rilievi, il furgone, che era in sosta nella parte opposta della piazza Yenne, l’ha attraversata senza incontrare ostacoli per poi infilarsi nel marciapiede che a quell’ora era pieno di tavolini e di commensali”.

Furgone sulla folla a Cagliari: la nota della Confcommercio

La Fipe Confommercio è intervenuta sulla sfiorata strage di Cagliari. ”Più volte abbiamo chiesto più attenzione a chi con i mezzi può circolare tra le vie pedonali della città – commenta Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna – e quindi più controllo da parte degli enti preposti, oggi è accaduto quante temevamo”.

“Resta da chiarire se il conducente avesse inserito o meno il freno a mano. Ma il mezzo si è messo in movimento da solo e si infilato in uno spazio stretto dove ha travolto tutto. ”Quanto accaduto è gravissimo – conclude Frongia -. Si tratta di un’ennesima disattenzione, ci auguriamo che non si ripeta più un errore di questo tipo che avrebbe potuto causare conseguenze ancora peggiori”.