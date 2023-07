Soldato americano sconfina in Nord Corea e viene arrestato. Lo psicodramma del 38° parallelo

Un soldato americano, Travis King, ha attraversato la linea di demarcazione che separa la Corea del Sud da quella del Nord, entrando nel territorio del regime di Pyongyang durante un tour sul confine dell’area demilitarizzata di Panmunjeom. L’uomo è stato arrestato. La area di sicurezza è protetta dall’ Onu e dai soldati di Pyongyang ed è al di fuori della giurisdizione delle due Coree. L’Onu riferisce che il turista americano è ora nelle mani delle forze armate di Pyongyang. L’area ,dove è stato firmato l’accordo di armistizio del 27 luglio 1953, è uno dei siti turistici più visitati della zona.

L’armistizio e l’area dove è finito il soldato americano

L’armistizio di Panmunjeom è definito come l’accordo di armistizio coreano e prende il nome del villaggio sul confine tra Corea del Nord e Corea del Sud, dove venne firmato il trattato del 1953 che pose fine alla Guerra di Corea. L’edificio dove venne firmato l’armistizio sta a cavallo della linea di demarcazione militare coreana che corre attraverso la zona demilitarizzata dove è stato arrestato oggi il giovane soldato americano.. Anche il tavolo attorno al quale si riunirono le due parti è diviso dalla linea di confine. Si tratta dell’area che taglia il 38º parallelo nord con un angolo acuto da sud-ovest a nord-est. L’Onu ha avviato i canali diplomatici per la liberazione del militare americano da parte delle autorità del regime comunista nordcoreano. Intanto, un sottomarino nucleare Usa è entrato in un porto sud-coreano. Il Comando Onu è a capo della frangia meridionale della Joint Security Zone (JSA), l’unico punto nel cuore del confine dove è visibile la presenza militare delle due Coree, tecnicamente ancora in guerra. La zona di demarcazione tra le due Coree è ancora uno dei punti nodali della geopolitica mondiale, con Seul saldamente ancorata ai caratteri e ai principi occidentali e punto fermo dell’alleanza americana e Pyongyang nelle mani di Kim Jong-un, dittatore comunista e figlio di Kim Jong-II.