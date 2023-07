“Se in Italia fa caldo resta nella Foresta Nera”: il compagno della Meloni fulmina il ministro tedesco (video)

“Resta al fresco, a casa tua, nella Foresta Nera…”. La battuta, semiseria, la condividono più o meno tutti: la spocchia dei tedeschi non piace a nessuno, da sempre. Ma sui giornali di sinistra, che da stamane “aprono” la home page sulle parole di Andrea Giambruno, che ha ironizzato sul ministro tedesco che non vuol venire in Italia perché qui fa troppo caldo, il fatto che quelle parole le abbia pronunciate il compagno e padre della figlia di Giorgia Meloni ha un qualcosa di scandaloso. Giambruno, da giornalista, nel corso di un talk su Rete4, ha manifestato fastidio per quella frase del ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach, che alcuni giorni fa – nel corso di una vacanza in Italia – aveva espresso forti dubbi sulla capacità dei Paesi del Sud Europa di poter continuare a ospitare turisti di fronte alle temperature roventi causate dal cambiamento climatico. Quasi un’ovvietà, se non un normale moto di orgoglio nazionale da parte di un giornalista che si stava occupando, in tv, della questione ambientale e climatica. Del resto, anche quel riferimento al fatto di doversi riparare nelle “chiese per difendersi dal caldo”, con tanto di foto vicino alla Fontana di Trevi, non era piaciuto neanche al Vaticano.

I giornali di sinistra all’attacco del compagno della Meloni per le ironie sui tedeschi

Ma a “Repubblica” e alla “Stampa“, che enfatizzano il comportamento di Giambruno, le sue parole sono apparse come un’invasione di campo politica, al punto da parlare di “incidente diplomatico” con la Germani. Fantasie, ovviamente.

“Se non ti sta bene stai a casa tua. Stai nella Foresta Nera, no?”, aveva scherzato in diretta Giambruno nel corso della sua trasmissione su Rete 4 Diario del giorno. “Sono 20, 30 anni che in qualche modo i tedeschi ci devono spiegare come dobbiamo vivere noi. E se non ti sta bene te ne stai a casa tua”. Lauterbach è un medico epidemiologo, candidato alle ultime elezioni tedesche con la Spd e portato quindi al governo da Olaf Scholz. La posizione politica, semmai, è del ministro. Ma la sinistra, anche sui social, per attaccare la Meloni, imputa a Giambruno non tanto le parole ma la postura, a gambe larghe. Chissà perchè…

Il video della replica ai tedeschi