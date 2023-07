Prese a pugni un uomo che non indossava la mascherina: Massimo Popolizio risarcisce la vittima

Si conclude con il risarcimento danni alla vittima il procedimento in cui era coinvolto Massimo Popolizio, accusato di lesioni personali. L’attore aveva aggredito un uomo all’interno di un mercatino dell’usato il 23 gennaio 2022. Il giudice ha infatti dichiarato estinto il procedimento per intervenuto ristoro economico delle conseguenze dell’aggressione.

Massimo Popolizio e il pugno in faccia a un mercatino romano

Popolizio dopo una discussione nata perché la vittima aveva abbassato “la mascherina per soffiarsi il naso”, aggredì l’uomo “colpendolo con un pugno al volto – si legge nel capo di imputazione – cagionandogli lesioni” al bulbo oculare. La vittima, 53 anni e difeso dall’avvocato Nicola Capozzoli, andò al Pronto soccorso per farsi medicare e refertare e dopo alcuni giorni ha presentato una denuncia ai danni dell’artista.

I fatti risalgono allo scorso 23 gennaio e sono avvenuti mentre tutti e due, l’attore e la vittima, stavano passeggiando in un mercatino romano. Tra i due è nata una discussione, perché l’uomo nel momento in cui Popolizio lo aveva visto non indossava la mascherina protettiva come misura di contenimento del Covid-19.

La psicosi per la mascherina anti Covid

La psicosi per la mancanza di mascherina ha portato a una serie di incidenti nei momenti più caldi della pandemia. Come nell’aprile 2020 in provincia Napoli. Non avevano la mascherina protettiva e non rispettavano la distanza di un metro prevista dalle norme contro la diffusione dell’ epidemia di Covid-19. Questo ha provocato la reazione di alcuni clienti, degenerata una rissa in un supermercato ad Arpino, frazione di Casoria, grosso centro alle porte di Napoli. Un cliente aveva ripreso la scena e il video era diventato virale.

Attore di cinema e teatro, doppiatore e regista, Popolizio vanta partecipazioni per “Il Divo” di Paolo Sorrentino, in “Mio fratello è figlio unico”, “Benvenuto Presidente” e altre decine di film. È stato interprete più volte di Benito Mussolini. Nella prima occasione nel film “Sono tornato” di Luca Miniero. La pellicola immaginava, dopo 80 anni dalla sua scomparsa, il ritorno di Mussolini tra noi. Successivamente, ha portato in scena “M Il figlio del secolo”, ispirato dal romanzo storico di Antonio Scurati (premio Strega 2019). Massimo Popolizio, nella duplice veste di regista e attore in scena, ha portato sotto la lente d’ingrandimento del teatro il romanzo ambientato sul Duce.