Piemonte, ragazzina aggrappata a un ramo nel fiume in piena, i pompieri la salvano (video)

Una ragazza di origini messicane è stata salvata nel primo pomeriggio di oggi dai pompieri del comando di Torino nelle acque tumultuose del fiume Stura di Lanzo, tra Borgaro e Caselle. La giovane si era aggrappata a un ramo per resistere alla corrente del coro d’acqua che rischiava di inghiottirla.

Il video del salvataggio della ragazzina da parte dei pompieri

A portare in salvo la giovane sudamericana sono stati gli specialisti sommozzatori dei Vigili del fuoco elitrasportati dal velivolo Drago VF 51. Dopo essersi calati con il verricello dall’elicottero, e aver raggiunto la giovane aggrappata al ramo, i sommozzatori l’hanno portata a bordo del velivolo con una manovra al verricello per poi condurla in una zona sicura. I vigili del fuoco hanno recuperato e messo in salvo anche la madre della 21enne. Sono intervenute le squadre del soccorso alpino e fluviale edei sommozzatori.