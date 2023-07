“Piazza Italia”, premiata Martina Sebastiani, l’influencer che racconta la bellezza di essere madri

È stato assegnato all’influencer Martina Sebastiani il premio “Notte di mezza estate” promosso da FdI nell’ambito della manifestazione “Piazza Italia”, in corso in questi giorni a piazza Vittorio. La scelta è caduta su Sebastiani per il racconto positivo e gioioso della maternità che offre ai suoi oltre 300mila follower, di fatto contrastando una narrazione mainstream che troppo spesso descrive la decisione di avere figlio come ostacolo alla piena realizzazione di sé e che assume precisi connotati sociali e politici se la si inserisce nella cornice della gravissima crisi demografica che vive il nostro Paese.

Il premio “Notte di mezza estate” a Martina Sebastiani

“Abbiamo dato un premio a Martina Sebastiani, giovane influencer mamma, che tra pochi giorni darà alla luce la sua secondogenita e che è stata premiata da giovani e donne impegnate in ambiti lavorativi, istituzionali, sociali, ma che hanno voluto anche e soprattutto essere mamme”, hanno spiegato il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, e la senatrice di FdI, Lavinia Mennuni, nel corso della premiazione. “Vogliamo rendere plastico – hanno chiarito – il movimento che intendiamo propugnare per porre al centro del nostro impegno istituzionale e politico, coloro che scelgono di avere figli, e che avendoli, arricchiscono la nostra Italia”.

L’importanza di sostenere la maternità anche sul piano culturale

“L’Italia – hanno aggiunto Rampelli e Mennuni – ha il più basso tasso di natalità in Europa, uno dei più bassi al mondo e nel 2022, siamo giunti al minimo storico: 393000 nati, circa il 2% in meno dell’anno precedente, in cui si era già registrato il record negativo dall’unità d’Italia”. “Per questo ogni impegno deve essere assunto per promuovere la natalità, sul piano economico, sul piano dei sostegni alla maternità, alla famiglia e all’infanzia, ma anche sul piano culturale. Bene ha asserito il presidente Meloni: dobbiamo rimettere in cammino la speranza e – hanno concluso Rampelli e Mennuni – favorire quei giovani che scelgano di creare la cellula prima della società, la famiglia”.