Pedrizzi confermato alla presidenza del Cts Ucid. Sì al documento di sostegno al Papa sulla guerra

L’Ucid, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, ha confermato oggi alla presidenza del Comitato Tecnico Scientifico il senatore Riccardo Pedrizzi, recentemente riconfermato anche alla presidenza del Gruppo Ucid Lazio.

“Un mandato che mi consente di proseguire le battaglie dell’Ucid su tutti i fronti aperti nel corso dell’ultimo anno, dall’impegno sulle politiche sociali attive e sul sostegno alle imprese, dalla difesa della famiglia alla spinta sulla natalità, fino al grande tema dell’impegno dei cattolici a sostegno dell’azione di Papa Bergoglio nel suo tentativo di mediare le posizioni di Russia e Ucraina per mettere fine alla guerra”.

“Ringrazio per la fiducia il presidente nazionale dell’Ucid Gianluca Galletti, a sua volta riconfermato, e la segretaria generale Stefania Brancaccio, che hanno accolto la mia richiesta di far proprio un documento di sostegno al Pontefice, con l’appello rivolto alla comunità cattolica affinché non sia timida nell’incoraggiare gli sforzi di quella che è a tutti gli effetti l’unica autorità morale impegnata nello sforzo di far cessare le ostilità”, dice Pedrizzi.

L’Unione Cristiana degli Imprenditori e Dirigenti, secondo Pedrizzi, può continuare a svolgere un ruolo propulsivo per le iniziative “politiche” dei cattolici, sostenendo, con profilo sempre bipartisan e nel solco della Dottrina sociale della Chiesa, qualsiasi azione si muova nella direzione della pace, della crescita, dello sviluppo, della convivenza sociale nei modi e nelle forme definite dalla formazione cristiana.

Sulla guerra, poi, l’Ucid, secondo Pedrizzi, deve scendere in campo ora più che mai al fianco dell’emissario del Papa, il Presidente della Conferenza dei Vescovi italiani Zuppi, e aiutarlo a mobilitare il mondo cattolico italiano che si mostra ancora troppo incerto nel sostenere il Santo Padre nella sua opera di pace”.