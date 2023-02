Regionali, Pedrizzi (Ucid): “Per il Lazio le priorità sono le infrastrutture e i fondi del Pnrr”

In vista delle elezioni Regionali per il rinnovo dell’assise regionale, il presidente dell’Ucid Lazio, Riccardo Pedrizzi, ha integrato il vademecum già lanciato dall’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti per orientarsi fra i vari programmi politici ed elettorali, con una nota nella quale fissa le priorità strategiche del Lazio, dal punto di vista economico e sociale.

Pedrizzi: “Per il Lazio la priorità sono infrastrutture e fondi Pnrr”

“In questa fase – spiega Pedrizzi – invitiamo i candidati, e futuri governatori del Lazio, a concentrare i proprio sforzi nella definizione della macchina amministrativa e burocratica alla quale, nei prossimi anni, sarà affidato il compito di gestire l’afflusso delle risorse del fondo Fesr (6 miliardi) e quelli che dovrebbero arrivare (3 mld) del Mes e del Pnnr-Recovery Found: oltre alla classe dirigente, serve anche una rete di esperti in grado di leggere in anticipo le problematiche legate all’utilizzo dei fondi anche sulle opere infastrutturali prioritarie per il Lazio: in primis l’Autostrada Roma-Latina ed il collegamento Orte-Civitavecchia e la bretella Cisterna-Valmontone; sul fronte del turismo e dell’economia del mare col rilancio dei porti di Gaeta, Civitavecchia e Fiumicino ed, ancora, sui settori dell’aereospazio e del farmaceutico che dovrebbero essere dei veri e propri distretti industriali”.

“In vista del voto di domenica e lunedì, è necessario che gli elettori guardino a quei candidati che hanno fatto proprio il nostro decalogo ispirato ai dettami della Dottrina sociale della Chiesa, perché le questioni economiche, produttive e sociali vanno sempre coniugate con uno spirito di solidarietà e un rigoroso spessore morale”, conclude Riccardo Pedrizzi.

Il decalogo Ucid sottoposto ai candidati per le Regionali